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- BAKAN SOYLU, BAYRAM TATİLİNDE TRAFİKTE ÖLENLERİN SAYISININ 70 OLDUĞUNU AÇIKLADI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı"  "Oraya kimin girip kimin girmeyeceği apaçık bellidir.

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı"

"Oraya kimin girip kimin girmeyeceği apaçık bellidir. Yani belediye başkanı adayı oraya giremez. Böyle bir hakkı yok"

"Buradaki amaç belli, amacı tahrik ederek orada nahoş olayların çıkmasını temin etmek ve bütün seçimi de bunun üzerinden götürmek. Bir tezgah. Terör örgütleri ile iltisaklı bir adam. Aynı zamanda altını çizerek söylüyorum, Pontusçularla ilişkili bir adam"

Haber - Kamera: Yılmaz BEZGİN / İstanbul, DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendiren Soylu bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti. Bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaşımızı kaybettiğimizi belirten Soylu; "Biz bayramın ilk gününden itibaren tüm arkadaşlarımız çok yoğun bir denetimde bulunduk. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz yollardaydı. 9 bin ekibimiz vardı her gün. İlk beş ayda trafik kazalarında yaklaşık yüzde 39 civarında bir azalış sağladık. 2017 yılında Türkiye'de 7 bin 427 civarında bir ölüm vardı trafik kazalarında. 2018 yılın bunu 6 bin 675 e çektik. Bu da 2 bin kişinin daha az ölmesi demek. Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı. Bu bayramda şu ana kadar ölenlerin sayısı 70 vatandaşımız oldu" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ORAYA GİREMEZ"
Karadeniz turu sırasında Havalimanı VİP salonunu kullanmasına izin verilmeyen Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Soylu, "'Havalimanına indik dediler ki biraz sonra Ekrem İmamoğlu gelecek. Evet buyursun. Dediler ki, aslında buradan giriş söz konusu değil ama fiili bir durum oluştu, adamlar da buraya kadar gelmişler, dışarıda bir karşılama grubu var. Nezaket göstermişler yani. Oraya kimin girip kimin girmeyeceği apaçık bellidir. Yani belediye başkanı adayı oraya giremez. Böyle bir hakkı yok" dedi.

"TÜRKİYE’DE HALA BİR PONTUSÇU HAYALİ VAR"
CHP'li grubun içinde bulunan bir kişi tarafından tehdit edildiğini belirten Soylu, "Orada 50 -100 kişilik bir grup ‘Her şey çok güzel olacak’ vaadiye slogan atmaya başladılar. Sakil bir şeydir bu. Siz oraya bir karşılamaya gelmişsiniz, burası bir politik arena değil ki. Zaten orada bulunmaya hakkınız da yok. Dışarıda bulunabilirler, arabaları ile karşılarlar giderler. Sonra birisi de bana ‘Akıllı ol Soylu!’ diye biraz mafyavari, biraz tehditvari bir değerlendirme ile laf söyledi. Buradaki amaç belli, amacı tahrik ederek orada nahoş olayların çıkmasını temin etmek ve bütün seçimi de bunun üzerinden götürmek. Bir tezgah. Terör örgütleri ile iltisaklı bir adam. Aynı zamanda altını çizerek söylüyorum, Pontusçularla ilişkili bir adam. Yani Türkiye’de bir Pontusçu hayali hala vardır, o pontusçularla da ilişkisi olan bir adam. CHP’li bir milletvekili ile defalarca irtibatı var, defalarca telefon irtibatları var. Orada bir tezgah olduğu apaçık ortada ve bu tezgaha bizi düşürmek istediler. Allah da bize bir sekinet verdi arabamıza binerek oradan ayrıldık. Ama olay şu, bunların gözleri dönmüş" şeklinde konuştu.

"İBB BAŞKAN ADAYI ÜÇ GÜNDÜR KAYIP"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Süleyman Soylu'nun psikiyatriste ihtiyacı var' sözlerine cevap veren Soylu, "Bana İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener psikiyatriste ihtiyacı var demiş. Yani benim ihtiyacım olup olmadığını ben bir düşüneyim de ama psikiyatsiste ihtiyacı olanın üç günden kayıp olan ve şu anda bence hakikaten bir tedavi aldığını gördüğüm İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı üç gündür kayıp yok piyasada. Ve üç gündür ona sinirleri bozulduğu için geri çekil dediler ve üç gündür dinleniyor. Onu tekrar hazırlamaya çalışıyorlar. Siz devletin valisine it derseniz devletin valisi orada görevini yapıyor, bunu çok net söyleyeyim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Süleyman Soylu açıklamaları
-Genel ve detaylar

09.06.2019 - 13.33 Haber Kodu : 190609077

09.06.2019 - 13.13 Haber Kodu : 190609069

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