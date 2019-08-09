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Bakan Soylu, bayram tedbirlerini denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "64 bin 269 trafik ekibi ve 116 bin 236 personel, bayram süresince görev yapacak" - "Gerek politika belgemiz, gerek personel sayımız, motosikletten araç sayımıza kadar Cumhurbaşkanımıza minnettarız, bütün taleplerimize olumlu cevap vermektedir. Bu da sonuca yansımaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı ve öncesinde 64 bin 269 trafik ekibi ve 116 bin 236 personelin görev yapacağını söyledi.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde trafikte alınan tedbirleri, Emniyet Genel Müdürlüğündeki toplantıda canlı bağlantılarla denetledi.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz'un kısa bir brifing verdiği toplantıda Soylu, kritik güzergahlardaki kontrol noktalarıyla yapılan canlı bağlantılarla alınan tedbirlerin denetlendiğini, İçişleri Bakanlığının tüm birimlerinin, valilerin, emniyet müdürlerinin ve jandarma birimlerinin tüm imkan ve kabiliyeti ile sahada olduğunu söyledi.

- Emniyet kemeri uyarısı

Emniyet kemerinin kazalarda olabilecek riskleri en aza indirebilmek için en önemli araç olduğunun altını çizen Soylu, "Her bayramda kampanya yapıyoruz. Bu sene 'kemerin ses getirsin' kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Bu kampanya ile ilgili de 31 Ağustos'a kadar araçtaki çocuklarımız kemerlerini gösterdikleri videoyu aynen geçen bayramdaki gibi bize yollarsa bu bayramda scooter ve kask dağıtacağız." dedi.

Soylu, "Kemerin ses getirsin" kampanyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'daki açılışta başlattığını hatırlatarak, "Biz de devam ettiriyoruz. Geçen bayramlardan az trafik kazasının olduğu, az acı yaşayacağımız bir bayramı, umutların, buluşmaların, beraberliklerin en zirvede olduğu bayramları yaşayalım." ifadelerini kullandı.

- Sürücülere tavsiyeler

Bakan Soylu, sürücülere yorgun araç kullanmamaları, 2 saatte bir 10 dakika dinlenmeleri ve yasal hız limitlerine uymalarını tavsiye etti.

Yolda emniyet kemeri takma ve cep telefonuyla konuşmamanın da altın kural olduğunu vurgulayan Soylu, "Arkadaşlarımıza tembihatımız şudur: Cezadan ziyade mümkün olduğunca uyarıyı ortaya koyabilmek ve ikna edebilmek doğru kuraldır." şeklinde konuştu.

- "116 bin personel görev yapacak"

Trafik tedbirleri çerçevesinde 64 bin 269 trafik ekibi ve 116 bin 236 personelin bayram süresince görev yapacağını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek politika belgemiz, gerek personel sayımız, motosikletten araç sayımıza kadar Cumhurbaşkanımıza minnettarız, bütün taleplerimize olumlu cevap vermektedir. Bu da sonuca yansımaktadır. Tüm bayram günlerinde ben, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, jandarma genel komutanımız, genel müdür yardımcılarımız her birimiz mesai içerisinde olacağız."

- "Tek gayemiz vatandaşın huzurla gidip dönmesi"

Bakanlık olarak, tek amaçlarının vatandaşın huzur ve güven içinde bayram yolculuklarına gidip gelebilmesi olduğunun altını çizen Soylu, vatandaşlardan da kurallara uyarak kendilerine destek vermesini, otobüste seyahat eden vatandaşlardan da emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Bayram sürecince helikopter ve drone denetimlerinin de devam edeceğine dikkati çeken Soylu, kazasız ve belasız bir bayram temennisiyle herkesin bayramını kutladı.

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