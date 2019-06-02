Bakan Soylu bayram trafiğini denetledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramı öncesinde trafikte yoğunluk yaşanan Bursa-Balıkesir Karayolunda trafik denetimlerine katıldı.

Susurluk’ta trafikte seyir halindeki araçları durduran Bakan Soylu çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye ederken, araç sürücülerinin en iyi denetmeni olmalarını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca araçlardaki çocuklara karne de dağıtarak, ebeveynlerinin trafikteki notlarını vermelerini istedi. Otobüste yolcularla sohbet eden Bakan Soylu, İstanbul’da hırsızlık oranlarının da trafik kazaları gibi düştüğünü kaydetti.

Susurluk’ta ilk önce helikopterle trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu, bu yıl bayram öncesinde yaşanan trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 62 azalma gerçekleştiğine dikkat çekerek, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve araç takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Günlük araç sayısı 30 binden 45 bine çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik denetiminin ardından yaptığı açıklamada, “Bayram münasebetiyle memleketlerine gitmek isteyenler, ziyaret yapmak isteyenler, turizm sebebiyle seyahat edenler konusunda aldığımız tedbirleri yerine görebilmek ve arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi paylaşabilmek için Susurluk’tayız. Burası bizim trafik açısından en yoğun hatlarımızdan biri. Dün sabaha karşı da Bolu Gerede’ydik. Orası da bizim en yoğun hatlarımızdan birisidir. Normalde yolda 230 bin araç ortalama geçerken, şimdi 45 bin araç günlük olarak geçmektedir. Şu ana kadar bu yolda ölümlü trafik kazamız olmadı. Trafik kazalarımız oldu, o da geçen bayramın yüzde 50’si kadar ve bu açıdan her 7 kilometrede bir özellikle bu yolda arkadaşlarımız trafik ekipleriyle bu yoğunluğu yönetmeye ve kazasız bir şekilde özellikle vatandaşlarımızın kendi gidecekleri menzile, istikamete ulaşmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Bayramın ilk günü; yani Cumartesi günü ülkemizin trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti, hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum: Bu da geçen yılın ilk bayram gününün yüzde 62 düşüğünde. Son 10 yılın trafik kazalarında ortalama bayramlarda 20 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu rakamı bizim temel hedefimiz sıfıra düşürebilmek. Onun için çok dikkatli olmalıyız” diye konuştu.