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Bakan Soylu: Belediye başkanları hizmet odaklı olmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle belediye başkanları siyasi şovlarına, kendi düşüncelerine bu işi alet etmemeliler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle belediye başkanları siyasi şovlarına, kendi düşüncelerine bu işi alet etmemeliler. Belediye başkanları, hizmet odaklı olmalıdır. İşin doğrusu da budur. Millete verdikleri söz de budur" dedi.
Ankara'da, 'Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi'nin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Bakan Soylu, yerel yönetimlerin insanların hayatındaki etkisini gün geçtikçe artırdığını belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye'de özellikle 2002 sonrasında yerel yönetimler noktasında reform mahiyetinde adımlar atılmıştır. Öncelikle kendisi de yerel yöneticilikten gelen Cumhurbaşkanımızın o tecrübeyi yaşaması ve oradan nasıl bir verimlilik elde edebileceğinin çok iyi noktada tecrübe edilerek, devlet hayatına da nakşedilmesi Türkiye için büyük bir avantaj olmuştur. 2002’den sonra yerel yönetimlerde optimum büyüklüğü yakalamak ve sunulan hizmet kalitesini artırmak için kapasiteleri sınırlı küçük belediyeler birleştirilmiş, kademeli bir değişim gerçekleşmiş ve 1950 yılında 628 olan belediye sayımız özellikle 2000 yılında 3 bin 218 olmuş, 2009 yılında 2 bin 950'ye, ardından da 2014 yılında bin 397'ye düşürülmüş, 2019 itibarıyla bin 389 olmuştur" dedi.
'BELEDİYE BAŞKANLARI HİZMET ODAKLI OLMALI'
Soylu, her bir belediyenin kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığı birtakım dijital altyapıları İçişleri Bakanlığı olarak tek elden yürüttüklerini ve belediyeler ile vatandaşların kullanımına açtıklarını kaydetti. Türkiye'de 3,5 milyonun üzerinde Suriye uyruklunun misafir edildiğini hatırlatan Soylu, yakın zamanda ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir uygulama gördüklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Yeni seçilen Bolu Belediye Başkanı, tam da Türkiye'yi tahrik eder şekilde konuşmuş. Orada 2 bin 185 civarında Suriyeli var, bir tane esnaf var. O da Türk vatandaşı olmuş. Bunu tahrik etmek, orada bir nefret dili oluşturmak elbette ki kanunların ve yasaların içerisine girebileceği nokta olabilir; ama bu da bir etik meselesidir. Özellikle belediye başkanları siyasi şovlarına, kendi düşüncelerine bu işi alet etmemeliler. Belediye başkanları, hizmet odaklı olmalıdır. İşin doğrusu da budur. Millete verdikleri söz de budur."
'BU PROJE DEVRİM NİTELİĞİNDE'
Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan 'e-belediye' veya 'bulut belediye' olarak tabir edilen dijital alt yapı projesine değinerek, "Bu proje devrim niteliğinde bir projedir. Ve 2 yıldır tabiri caizse bu projenin gaz pedalına bastık. Bu projenin aslında ruhu, belgeyle hizmet alan vatandaşı mümkün olduğunca bir araya getirmemek ve çağımızın gelişmesini fırsat bilerek bunları teknoloji üzerinden gerçekleştirebilmek. Her bir belediyenin kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığı bir takım dijital alt yapıları İçişleri Bakanlığı olarak tek elden yapıyoruz ve belediyeler ile vatandaşlarımızın kullanıma açıyoruz" dedi.
OKTAY: VATANDAŞA HİZMETKAR OLAN BİR DEVLET
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, e-devlet sisteminde bugün 42 milyonu aşkın kullanıcının, yaklaşık 2,5 milyarı aşan hizmet alımıyla 580 kurumun farklı hizmetlerinden dijital Türkiye portalı üzerinden faydalandığını söyledi. Oktay, "Bizim zaten dijital Türkiye'de özellikle vurguladığımız ve yine sayın bakanımızın e-belediye ile ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki uygulamalarla ifade ettiği aslında bütün bu uygulamalarla amacımız vatandaşına hizmetkar olan bir devleti ve aynı şekilde bir kamu görevlisini bir fiil uygulamaya almaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Süleyman Soylu'nun konuşması
-Fuat Oktay'ın konuşması
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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