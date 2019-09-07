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Bakan Soylu: "Bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirildiğini tüm vatandaşlarımız biliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Tunceli’de bin 500 rakımda konuşup, bu dağlarda 60-65 teröristin kaldığını ancak tertemiz hale getireceklerini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan ailelere de değindi.

Tunceli’de bin 500 rakımda konuşup, bu dağlarda 60-65 teröristin kaldığını ancak tertemiz hale getireceklerini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan ailelere de değindi. Soylu, ailelerin tam adresin önünde olduklarını belirterek, "Bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirdiklerini bütün Diyarbakır da biliyor, Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan tüm vatandaşlarımız da biliyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde helikopterle Elazığ’dan Tunceli’nin merkez kırsalında bin 500 rakımda bulunan Çayırlı mevkisindeki yaşam alanlı kuleye gitti. Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney’in eşlik ettiği Bakan Soylu’yu, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek karşıladı. Kutu deresini gören yaşam alanlı Çayırlı Kule’de görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret eden Bakan Soylu, kahvaltıda onlarla sohbet etti.Daha sonra yaşam alanlı Martal ve Kekliktepe Kulesi’ne de geçen Soylu, bölgeyi inceleyip, güvenlik güçleriyle görüştü.
Bir dönem teröristlerin girilmez dediği Aliboğazı bölgesini gören Kekliktepe Kulesi önünde konuşan Bakan Soylu, "Şu dağlarda 60-65 terörist var. Geçen yıl 98, önceki yıl 103 teröristi etkisiz hale getirmiştik. İnanıyorum biraz daha yüklendikçe bu dağlar tertemiz hale gelecektir. Gayretimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Kıran operasyonlarının devamı gelecek"
Kıran operasyonlarına değinen ve devamının geleceğine değinen Bakan Soylu, "Kışa girmeden terör örgütünün üstlenme kabiliyetini kaldırabilmek hem de terör örgütünü yaşam alanlarında, onları tamamen tasfiye edebilecek ve daraltabilecek bir hamleyi içeriyor. Tüm sezon boyunca devam edecek. Yaklaşık 3 yıldır yaptığımız gibi kış boyunca da devam edecek. Güvenlik güçlerimizin, milletimizin bu konudaki kararlılıklarına sekte vurmak isteyebilirler, teoriler geliştirebilirler, devamı gelecek bunu milletimizin de bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir siyasi parti PKK’nın adam alma merkezi"
Diyarbakır’da herkesin terör örgütüne nereden katılım yapıldığını bildiğini ve ailelerin tam adresin önünde olduğunu vurgulayan Soylu, "Bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirdiklerini bütün Diyarbakır da biliyor, Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan tüm vatandaşlarımız da biliyor" diye konuştu.

"Diyarbakır Barosu, terör örgütü konuşun dediği zaman konuşuyor"
4 yıl fakülte okuyan, cübbe giyen ve biz Diyarbakır Barosu’na kayıtlıyız diyenlerle ilgili Bakan Soylu, "Çünkü herhangi bir şey olunca seslerini terör örgütü paralelinde çıkarmayı çok seviyorlar. Ben vicdanlarından, hukuk bilgilerinden, insanlıklarından da yoksun olduklarını düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim bu. Onları izliyorum ve takip ediyorum. Terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü eylem yapın dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor. Burunlarının dibindeki bir feryada bir acıya bir ses çıkaramayacak kadar zavallılar, zavallılar" diyerek konuşmasını bitirdi.

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