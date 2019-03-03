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Bakan Soylu: "Bir vilayette açlık grevi yapacaklardı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedin. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Cumhur ittifakı Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan belediyeye ilişkin projelerini tanıttı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, bir aydan az bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. HDP ile PKK’nin ilişkisini ele alan Soylu, HDP’nin Doğu ve Güneydoğu’da yönettikleri belediyeleri, PKK’nın emrine verdiğini herkesin bildiğini ifade etti. Soylu, "Çukur eylemlerini nasıl yaptıklarını bilmeyen var mı? 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili nasıl talimat verdiklerini, nasıl boncuk boncuk ter döktüklerini bilmeyen kimse var mı?" sorularını yöneltti.

"Başkanlığı al Meclis üyeliğini ver pazarlığı"
Soylu, HDP’nin bir yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet’le ittifak kurmasını, ’başkanlığı al-meclis üyeliğini ver’ pazarlığını, FETÖ’nün bütün unsurlarıyla beraber bu ittifaka destek olmasını, Kandil’in bütün unsurlarıyla, bütün yayın organlarıyla ve net açıklamalarla bu ittifaka destek olmasını normal şekilde karşılamalarının mümkün olmadığını kaydetti. Soylu, "Bütçe görüşmelerinde Meclis’te, çukur eylemlerine müdahale eden benim jandarmam için, polisim için ’işgal askeri’ diyen adamlar, bugün seçim ortamında ’Kürdistan’ı biz alacağız, Batı’da da AK Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz’ dediği ortamda biz bu seçime normal bir seçim olarak bakabilir miyiz?" şeklinde konuştu.
Bir vilayette HDP’nin kendi partileri içinde açlık grevi yapacakları bilgisini aldığını dile getiren Soylu, emniyet güçlerine yarım saat içerisinde almaları konusunda talimat verdiğini ifade ederek, "Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.
Soylu, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile telefonda görüştüğünü belirterek, Bakan Dönmez’in Beypazarı konusunda gerekeni yapmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

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