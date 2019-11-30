Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Operasyonlar peş peşe yapılıyor

Gaziantep’te bir hafta önce Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına araç hibe törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada, kentin en büyük sorunlarından birinin uyuşturucu olduğunu belirterek, "Gaziantep’te bir iki mesele var. Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız burada. Birine başladık. Şurada 6 ay. 6 aydan sonra Gaziantep’teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak. Bu kadar açık söylüyorum. Usullerini de biliyor arkadaşlar. Adalet Bakanımız duymasın. Bir usulümüz var" diye konuşmuştu. Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından kentteki uyuşturucu operasyonlarına hız verilirken, uyuşturucu tacirlerine yönelik son operasyon Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Gümüştekin ve Yukarıbayır mahallelerine yapıldı.

Yaklaşık 960 polisin katıldığı operasyonlar helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de desteği ile 24 saat esaslı 3 gün boyunca devam etti. 5 mahalleyi abluka altına alan polis ekipleri sokak ve köşe başlarını da tutarak, mahalleye giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yaptı. Operasyon bölgesinde arama yapan ekipler, operasyon çevresinde ise araç ve kimlik kontrolleri de gerçekleştirdi.