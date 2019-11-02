Bakan Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye gelen ve gözaltına alınan Holandalı DEAŞ üyesi 2 kadının ülkeleri tarafından vatandaşlıktan çıkarılacağın ilişkin soru üzerine, "Sadece Hollanda değil aynısını İngiltere de yapıyor. Yani işin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor, yani vatansız bir hale getiriyor, ondan sonra bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesi hususunda kendine ait bir sorumsuzluğu ortaya koyuyor. Bu, önümüzdeki günlerde bütün dünyada konuşulması gereken bir süreçtir. Bizim elimizde sadece Hollanda değil, İngiltere vatandaşı olup, DEAŞ mensubu olan, veya başka ülkelerin vatandaşı olup, DEAŞ'lı olan ya ülkelerinin kabul etmediği ya da kendi vatandaşlığından çıkardığı kişiler mevcut. Bu aslında çatışma bölgeleriyle ilgili bizim yeni bir durum, bütün dünyanın konuşması gereken bir durum" dedi.

'BEN NE YAPAYIM SENİN TERÖRİSTİNİ?'

Bakan Soylu, tüm ülkelerle anlaşmaları söz konusu olduğunu söyleyerek, "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Bunu böyle kabul etmek mümkün değil. Bizim tüm bu ülkelerle anlaşmalarımız söz konusu, bu anlaşmalarımızda özellikle onların birbirine iade edilmesi söz konusu. Ama bu yeni bir yöntem, 'ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın.' Bu bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Bu aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini, nereme koyayım senin teröristini, nerede tutayım? Diyelim ki cezaevinde bir müddet tutayım. Adam cezaevinden çıktı, senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim? Ben hangi ölçekte, nerede bulundurayım veya hangi ülke tutsun?" diye konuştu.

'İLANİHAYE TUTABİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Bakan Soylu, bu durumu dünyanın çözmesi gereken temel sorunlardan olduğunu ifade ederek, "Şimdi diğer ülke vatandaşlarının DEAŞ'lı olanları Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde tutacağız. Ama ilanihaye bizim bunları orada tutabilmemiz de mümkün değil. Kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Bu dediğimiz yöntemi zaten şu anda Türkiye'de uygulayabiliyoruz. Bizim elimizde yabancı terörist savaşçılar var, geri gönderme merkezlerimizde var, onları tuttuğumuz alanlar var. Hangi halde gönderemiyoruz? Sadece kendi ülkelerinde idam cezası varsa biraz daha dikkatli davranıyoruz. Bu da uluslararası kurallar çerçevesinde belirlenmiştir. Önümüzde böyle çözülmesi gereken bir problem var. Bu problemi elimizdeki yabancı teröristlerin durumuna göre çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.