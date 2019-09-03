Bakan Soylu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AB'nin son açıklamaları bizi çok üzüyor. Söyledikleri cümleler şöyle, 'Türkiye'den Yunanistan'a göç arttı'. Ben AB gibi büyük bir organizasyonun böyle bir yanılgıya nasıl eriştiğini merak ediyorum. AB, Yunanistan'ı düşündüğü kadar Türkiye'yi de düşünse belki sorunları ve problemleri daha iyi çözeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi'yi makamında ağırlayan Soylu, baş başa görüşme öncesi yaptığı açıklamada, göç açısından herkesin tarihin önemli bir dönemine şahitlik ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konuda dünyanın her noktasında ortaya koyduğu gayrete şahit olduklarını belirten Soylu, özellikle yıl sonu Cenevre'de yapılacak toplantının göç konusunda, insaniyet konuda bir sonuç oluşturmasını temenni etti.

Soylu, Türkiye'nin ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"BM'nin özellikle bu konuyu AB'den çok daha insaflı bir şekilde takip ettiği kanaatindeyim. AB'nin son açıklamaları bizi çok üzüyor. Söyledikleri cümleler şöyle, 'Türkiye'den Yunanistan'a göç arttı'. Ben AB gibi büyük bir organizasyonun böyle bir yanılgıya nasıl eriştiğini merak ediyorum. AB, Yunanistan'ı düşündüğü kadar Türkiye'yi de düşünse belki sorunları ve problemleri daha iyi çözeceğiz. Ortak bir derdimiz var, göçe kaynaklık eden ülkeler. Bunlar Yunanistan'ın yanında değil Türkiye'nin yanında, bize sınırlar. AB'den bugüne kadar Türkiye konusunda sıkıştıklarının dışında bir açıklama da duymadık."