Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, bayram tatilinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda trafik tedbirlerini ülke genelinde aldıklarını ifade ederek, "Gerek emniyet, gerekse jandarma trafik ekiplerimiz hakikaten Türkiye'nin her noktasında ciddi tedbirler alarak, ciddi uygulamalar yaparak, vatandaşımızın sağ salim bir şekilde ulaşacağı yere ulaşması hususunda gerekli bütün çalışmaları bugüne kadar ortaya koydular. Bugün itibarıyla da bu tedbirlere başladık." diye konuştu.

Hem jandarma hem de polisten oluşan 185 bin trafik ekibinin bayram sonuna kadar yolda olacağına vurgu yapan Soylu, "Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Ve yaklaşık 100’e yakın müfettişimiz de 66’sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil müfettişimiz de Türkiye’nin özelikle trafik kazaları açısında en riskli alanlarında onlar da saha kontrolleri ve denetimlerini yapacaklar." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Bolu’da D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlı güzergahında olduklarını anlatarak, "Ve özellikle Perşembe gününden başlayan bayram seyahatleri bugün biraz daha kendisini yoğunlaştırdı. Bugün itibari ile İstanbul Bolu arasında dönem dönem sıkışıklıklar oldu bazen trafik kazalarından oldu. Bazen de yolların 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile oldu ama şu ana kadar çok anormal bir durum söz konusu değil." dedi.

YAKLAŞIK HER 10 KİLOMETREDE BİR TRAFİK EKİBİMİZ VAR

Bakan Süleyman Soylu, bu yıl bayram tatilinin başlangıcının LYS sınavı ile çakışması nedeniyle İstanbul ve batı illerinden çıkışların bir gün daha ertelendiğine değinerek, "Perşembe gününden başlamış olması da yaygınlaştırmayı sağladı. İnşallah bu bayramı en az kazayla, ki bizim hedefimiz sıfırdır, sıfır can kaybı en az kaza ile atlatma konusunda hem ümit ediyoruz. Hem de bu konudaki çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Özellikle Balıkesir istikametinde arkadaşlarımızdan şu ana kadar aldığımız bilgi de çok büyük bir yoğunluk yok. Aynı zamanda Kırıkkale’de de beklediğimizin altında bir yoğunluk var. Ama Türkiye genelinde özellikle bu yolda normal trafiğin yani her günkü akışın 2 katı kadar bir trafik söz konusu. Ve arkadaşlarımız da buna ait tedbirleri aldılar. Yaklaşık her 10 kilometrede bir bir trafik ekibimiz var." ifadesini kullandı.