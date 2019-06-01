Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimi yaptı. Helikopter ile Bolu'nun Gerede ilçesine gelen Bakan Soylu, Esentepe bölgesinde trafik ekipleri ile birlikte basına kapalı sahur yaptı. Daha sonra Bakan Soylu, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı kesimi Avşartarakçı köyü yakınlarında trafik denetim yapan polis ve jandarma trafik ekiplerini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Adın Aksoy'dan bilgi aldı. Uygulama esnasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi ve oyuncak hediye etti. Uygulama esnasında durdurulan bir otobüsün içerisine giren Bakan Soylu, otobüste bulunanlarla bayramlaşarak, yolculardan emniyet kemerlerini takmasını istedi. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, bayram tatilinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda trafik tedbirlerini ülke genelinde aldıklarını ifade ederek, "Gerek emniyet, gerekse jandarma trafik ekiplerimiz hakikaten Türkiye'nin her noktasında ciddi tedbirler alarak, ciddi uygulamalar yaparak, vatandaşımızın sağ salim bir şekilde ulaşacağı yere ulaşması hususunda gerekli bütün çalışmaları bugüne kadar ortaya koydular. Bugün itibarıyla da bu tedbirlere başladık." diye konuştu.

Hem jandarma hem de polisten oluşan 185 bin trafik ekibinin bayram sonuna kadar yolda olacağına vurgu yapan Soylu, "Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Ve yaklaşık 100’e yakın müfettişimiz de 66’sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil müfettişimiz de Türkiye’nin özelikle trafik kazaları açısında en riskli alanlarında onlar da saha kontrolleri ve denetimlerini yapacaklar." şeklinde konuştu. Bakan Soylu, Bolu’da D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlı güzergahında olduklarını anlatarak, "Ve özellikle Perşembe gününden başlayan bayram seyahatleri bugün biraz daha kendisini yoğunlaştırdı. Bugün itibari ile İstanbul Bolu arasında dönem dönem sıkışıklıklar oldu bazen trafik kazalarından oldu. Bazen de yolların 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile oldu ama şu ana kadar çok anormal bir durum söz konusu değil." dedi. YAKLAŞIK HER 10 KİLOMETREDE BİR TRAFİK EKİBİMİZ VAR Bakan Süleyman Soylu, bu yıl bayram tatilinin başlangıcının LYS sınavı ile çakışması nedeniyle İstanbul ve batı illerinden çıkışların bir gün daha ertelendiğine değinerek, "Perşembe gününden başlamış olması da yaygınlaştırmayı sağladı. İnşallah bu bayramı en az kazayla, ki bizim hedefimiz sıfırdır, sıfır can kaybı en az kaza ile atlatma konusunda hem ümit ediyoruz. Hem de bu konudaki çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Özellikle Balıkesir istikametinde arkadaşlarımızdan şu ana kadar aldığımız bilgi de çok büyük bir yoğunluk yok. Aynı zamanda Kırıkkale’de de beklediğimizin altında bir yoğunluk var. Ama Türkiye genelinde özellikle bu yolda normal trafiğin yani her günkü akışın 2 katı kadar bir trafik söz konusu. Ve arkadaşlarımız da buna ait tedbirleri aldılar. Yaklaşık her 10 kilometrede bir bir trafik ekibimiz var." ifadesini kullandı.

Trafik ekiplerinin yola katılımlarda ki riski en aza düşürebilmek için ciddi bir çaba sarf ettiğini de vurgulayan Soylu, ekiplerin özellikle emniyet kemeri, hız limitleri, şerit değiştirme, takip mesafesi ve cep telefonu ile konuşma konularının üzerinde durduğunu kaydetti. BAKANLIK OLARAK SAHDA OLACAĞIZ Bakan Soylu, bakanlık olarak geniş kapsamlı tedbirler aldıklarını belirterek, "İç İşleri Bakanlığı olarak tüm bakan yardımcılarımız bayram boyunca çeşitli alanlarda, daha önceden tespit ettiğimiz bölge ve alanlarda inşallah sahada olacaklar. Emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, emniyet genel müdür yardımcılarımız, jandarma genel komutan yardımcılarımız. Özellikle valilerimiz il emniyet müdürlerimiz ve vali yardımcılarımız kaymakamlarımız hemen hemen bu bayramın vatandaşımızın ulaşımı açısından en az riskli yolculuğu oluşturmasını temin etmek maksadıyla bu denetimlerimizde bizzati kendileri meselenin başında olacaklar." dedi. Vatandaşlara ve sürücülere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Muhakkak ki emniyet kemerlerini kullanmalarını istiyoruz. Yılbaşından itibaren son 5 ayda yüzde 39-40 bandından özelikle trafiklerde ki ölümlerde düşüş söz konusu. Burada hem aldığımız tedbirler hem de vatandaşımızın dikkatinin önemli olduğunu söylemeliyim. Cep telefonu ile konuşmak elbette ki trafikte olan araç ve sürücüsü için en tehlikeli zaman dilimlerinden bir tanesi. Takip mesafesi de çok önemli. Maalesef otobanla da kazaların büyük bir bölümü arkadan çarpmayla söz konusu oluyor. Bunun için sürücülerimizin çok dikkatli olması lazım. Yine sürücülerimizin her iki saatte bir onar dakikalık dinlenmeleri büyük önem taşımakta." diye konuştu. YAYA TRAFİĞİNDE CİDDİ MESAFELER ALDIK Bakan Soylu, yaya trafiğinde Türkiye'nin 6-7 aydır çok ciddi mesafeler aldığına da değinerek, "Özellikle Bolu İl Emniyet Müdürümüzün aktardığı bilgiler çerçevesinde Bolu’da da bu konuda yüzde 90’a yakın bir iyileşme söz konusu. Kazalarda, yaralanmalı kazalarda, hem de diğer kazalarda yaklaşık yüzde 90’a yakın bir iyileşme söz konusu. Bu anlaşılıyor ki, özellikle orta ölçekli Anadolu vilayetlerinde ciddi bir şekilde yaya trafiğine, bu yıl yaya yılı olması münasebetiyle de vatandaşlarımızda, sürücülerimizde önem veriyorlar. Aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Bayram nedeniyle kendi vilayetlerine ilçelerine giden sürücülerimiz de aynı şekilde yaya trafiğine dikkat etmeleri en temel hususlardan bir tanesidir." ifadesini kullandı.