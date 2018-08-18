HABER

Bakan Soylu, Bolu'da 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:07 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde yol uygulamasına katılarak, durdurulan araçlardaki çocuklara düdük, şapka ve tişört verdi.

Bakan Soylu, Bolu'da 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldı

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde yol uygulamasına katılarak, durdurulan araçlardaki çocuklara düdük, şapka ve tişört verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Gerede'de, Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katılarak emniyet yetkililerinden trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra polis memurlarıyla bayramlaştı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye etti. Bakan Soylu polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girdi. Soylu burada vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Bakan Soylu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle Ankara'ya doğru yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu, Bolu'da 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldıBakan Soylu, Bolu'da 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldıBakan Soylu, Bolu'da 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldıBakan Soylu, Bolu'da 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldı

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
Kadıköy'de cinayetKadıköy'de cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

İlginizi Çekebilir

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Kadıköy’de bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

Kadıköy’de bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

Adana'da dehşete düşüren olay! Önce eşine saldırdı, sonra evi ateşe verdi

Adana'da dehşete düşüren olay! Önce eşine saldırdı, sonra evi ateşe verdi

Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.