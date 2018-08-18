HABER

Bakan Soylu, Bolu'da 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde yol uygulamasına katılarak, durdurulan araçlardaki çocuklara düdük, şapka ve tişört verdi.

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde yol uygulamasına katılarak, durdurulan araçlardaki çocuklara düdük, şapka ve tişört verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Gerede'de, Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katılarak emniyet yetkililerinden trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra polis memurlarıyla bayramlaştı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye etti. Bakan Soylu polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girdi. Soylu burada vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Bakan Soylu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle Ankara'ya doğru yola çıktı.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Marmaris'teki Türk berberlere yabancı ilgisiMarmaris'teki Türk berberlere yabancı ilgisi
Zeytin sineği tehdidiZeytin sineği tehdidi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.