Bakan Soylu, Bolu'da trafik denetimine katıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da trafik denetimine katılarak, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'lik bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili bitişinde yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Karabük-Gerede istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.