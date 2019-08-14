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Bakan Soylu, Bolu'da trafik denetimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da trafik denetimine katılarak, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da trafik denetimine katılarak, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'lik bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili bitişinde yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Karabük-Gerede istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

ÖLÜMLÜ KAZA ORANLARI YÜZDE 36 AZALDI

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'luk bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu. Yine yüzde 61'lik araç sayısının artmasını hesaba katmadan söylemem gerekir ki son 10 yılda yaklaşık 20'lik civarında bir kazalarda azalış söz konusu. Belki bir rakam daha vermek gerekebilir. Bu bayramda olan kazaların yüzde 41'i maalesef yoldan çıkma ile gerçekleşen kazalar. Yani ölümlü kazaların yüzde 41'i bu şekilde. Vatandaşlarımızın bu konularda biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Dinlenmek esastır. 2 saatte 10 dakikalık dinlenme bunu tüm denetim yapan arkadaşlarımız tüm sürücülerimize ve yolcularımıza söylüyor. Denetimlerimiz devam ediyor. Belki şu bilgiyi de sizinle paylaşmak gerekir. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 20 kara kaza noktasında herhangi bir ölümlü kaza olmadı. Allah'a hamdolsun. İnşallah bu dakikadan sonra da olmaz" dedi.

'TELEFONLA KONUŞMAK, SARHOŞ ARABA KULLANMAKTAN DAHA BETER'

Bakan Soyla yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşulmaması konusunda uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Ne olursunuz ben özellikle şehir içinde dikkat ediyorum. Maalesef cep telefonu ile konuşma alışkanlığı devam ediyor. Sela verir gibi, ezan okur gibi başkası görmesin diye cep telefonunu avucunun içine alıp konuşma alışkanlığı var. Yani buradan istirham ediyorum, ne olursunuz cep telefonu normal zamanda kullanılan dikkatin 4 katı kadar dikkat dağıtmaktadır. Bu 4 katı dikkat. Esas itibari ile sarhoş araba kullanmaktan daha beter bir durumdur. Onun için bir taraftan emniyet kemeri, bir taraftan yasal hız sınırlarına uymak. Bir taraftan da cep telefonu ile konuşmamak önemli. Bir rakam daha vermem gerekir. Bu bayram döneminde yine yaya ölümleri yüzde 14 civarında oldu. Özellikle şehir içlerinde buna çok dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

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