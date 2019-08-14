Bakan Soylu, Bolu’da trafik denetimine katıldı (2)

BAKAN SOYLU, TRAFİK KONTROLÜNE KATILDI Bolu Gerede’deki trafik denetiminin ardından yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da bulunan TEM Otoyolu Adapazarı Gişelerine geldi. Burada görevli trafik polislerinin bayramını kutlayan Bakan Soylu, daha sonra birlikte denetime katıldı. Denetimde Bakan Soylu’nun yanında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda protokol üyesi de hazır bulundu. Bakan Soylu, trafik kontrolü sırasında durdurulan ailelere iyi yolculuklar dileyerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. "TATİL DÖNÜŞÜ BİRAZ YAYILMIŞ DURUMDA" Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak İstanbul’a dönen vatandaşların Pazar gününe kadar dönüşlerini tamamlamalarının beklendiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bugün hem Bolu Gerede, hem de Arifiye’de sadece ben 2 ayrı denetimde bulundum. Arkadaşlarımız Türkiye’nin birçok yerinde, gerek bakan yardımcılarımız, gerek genel müdürlerimiz, gerek daire başkanlarımız, gerek müfettişlerimiz olsun, bu benim yaptığım süreci devam ettiriyorlar. Hem jandarmamız, hem emniyetimiz, hem sahil taraflarında Sahil Güvenlik Komutanlığımız bayramda özellikle hem sağ salim gidebilmek, hem sürücülerin kurallara daha iyi uyabilmesini temin edebilmek için tüm bayram müddetince denetimlerimizi aralıksız devam ettirdik. Bugün 5 günlük tatilin esas itibariyle son günü ve Türkiye’deki trafik yoğunluğu ile ilgili, yollardaki trafik yoğunluğu ile ilgili şöyle bir değerlendirme yapabiliriz; anlaşılıyor ki, tatil dönüşü biraz yayılmış durumda. Dün akşam itibariyle biraz yoğunluk vardı. Bugün yoğunluk yine nispeten aynı noktada. Yarın, öbür gün ve sonra Cumartesi, Pazar ile beraber zannediyorum 4, 5 günlük süreç içerisinde bayram süresince gidenler geri dönüşlerini tamamlayacaklar.” dedi.

ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YÜZDE 36 AZALDI Ölümlü kaza oranlarında son 10 yıllık ortalamaya göre bu yıl büyük bir azalma olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, “Bir rakam vermek isterim. Son 10 yıllık ortalamalar çerçevesinde bu rakamı vermek istiyorum. Son 10 yıldaki bayram kazalarındaki ölümler, bu yıl ile kıyaslandığında, bu yıl itibariyle yüzde 36.4 azalmış durumda. Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında ise yüzde 41 buçuk azalmış durumda. Yine bayram kazalarıyla ilgili söylenirse son 10 yıllık ortalama bu yıl itibariyle yüzde 20 oranında azalmış durumda. Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında ise yüzde 29 buçuk civarında azalmış durumda. Şu anki saat itibariyle bu değerlendirmeyi yapabiliyoruz. Özellikle ölümlerin yüzde 41-42 oranında temel nedeni yoldan çıkma. Yani ölümlü kazaların ve ölümlerin temel nedeni bu. Bu da şu demektir; uykusuzluk, dikkatsizlik, aşırı hız, elbette ki bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu yıl yaya ölümleri, özellikle bayramda, maalesef azalma anlamında yıl ortalamasının altında. Yaya ölümleri yüzde 14’ler civarında. Oysa yıl ortalamasında azalma yüzde 35’lerde gidiyor. Bu, bayramda yaya ölümlerindeki azalma oranına istediğimiz ölçüde ulaşabilmiş değiliz demektir. Bunun da şehir içlerindeki trafiğin yoğunluğundan kaynaklandığı kanaatini taşıyoruz. Sürücülerimizin özellikle şehir içlerinde buna çok dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü yaya ölümlerinin önemli bir bölümü çok doğal olarak araçların çarpması sonucu meydana geliyor. Bu konuda sürücülerimizin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.