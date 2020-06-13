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  4. Bakan Soylu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Bakan Soylu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." açıklamasını yaptı.


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