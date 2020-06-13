Bakan Soylu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." açıklamasını yaptı.

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..



Yine dikkat, yine takip...



Teşekkürler Türk Polisi ???? pic.twitter.com/K9bgtviCWL — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020



