Bakan Soylu böyle takip etti! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadesini kullandı.

Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.



Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz.

Allah onları muhafaza etsin pic.twitter.com/i3LxN740aG — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2020

Kaynak: DHA



