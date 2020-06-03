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  4. Bakan Soylu böyle takip etti! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu böyle takip etti! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurdu. Soylu, operasyonu Jandarma Harekat Merkezi'nden takip etti.

Bakan Soylu böyle takip etti! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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