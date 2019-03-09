İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülkede ve bu coğrafyada biz elimizi kıpırdatmadan kimse bizim adımıza oyun kuramaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’da Kirazlıtepe Mahallesi’nde düzenlenen mitingde halka seslendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitinge Bakan Soylu’nun yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan ve MHP Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben de katıldı. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı konuşmasında, “Bu seçim tam da benim şu anda görevde bulunduğum, İçişleri Bakanlığını ve iç güvenliğini ilgilendiren bir seçim de o yüzden çalışıyorum. Ülkemin önünde 4 buçuk yıl zaman dilimi var, hiç seçim olmayan 50 yıldır ülkemin önüne ilk kez böyle bir fırsat geliyor. Ben 1969 doğumluyum. 50 yaşındayım 50 yıldır bu ülkede 4 buçuk yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı. Bizi şu millet sıkıntıyla karşı karşıya bırakmaktan başka hiçbir şey planlamadılar. Darbeler mi yapmadılar, ekonomik saldırılar mı yapmadılar. Terör, anarşizm, aşağılamalar, küçük görmeler, hakir görmeler, kutsallarımıza uzanmalar değerlerimize uzanmalar, siz kimsiniz bu ülkeyi idare edeceksiniz yöneteceksiniz diye bize yukarıdan aşağıya sürekli laf dokundurmalar. Seçtiğimiz adamları sevdiğimiz insanları alaşağı etmeler. Bu ülkenin başbakanını idam etmeler, bakanlarını idam etmeler, on yıllardan beri bu ülkenin sırtından düşmediler. Bu memleketin yakasından düşmediler. Bir terör icat ettiler ardından başka bir terör icat ettiler. Bir tek söyledikleri vardı, hepiniz hatırlıyorsunuzdur, derlerdi ki iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız derlerdi. On yıllardan beri şuraya niçin geldim biliyor musunuz? Kirazlıtepe’ye şu güzel insanların huzuruna bir tek şey için geldim. Allah’a hamd etmek için geldim. Onlar bize siz iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız derlerdi ama Kirazlıtepeliler size minnettarız milletimiz bugün hem iktidar hem de muktedirdir Allah’a hamdolsun şükürler olsun" şeklinde konuştu