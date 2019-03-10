HABER

Bakan Soylu: "Bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 21:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan’da düzenlenen mitingde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan’da düzenlenen mitingde konuştu. Soylu, "Bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz" dedi.
Kahramankazan’a dertleşmeye geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Heyecanlarımızı anlatmaya, umutlarımızı anlatmaya, geleceğin Türkiye’sini anlatmaya geldik" diye konuştu.
Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenlerin olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Bu milletin yakasından düşmediler, on yıllardan beri, darbeler, ardından ekonomik saldırılar, yoksulluklar, ardından bu ülkede terör, anarşizm, bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeler, bu ülkede hastanede insanların çekmiş olduğu sıkıntılar, bu ülkede emekli maaşı ödeyebilmek için İMF’nin kapısında 500 milyon dolar dillendirip sonra milletimizin öz güvenini ortadan kaldırmak. Yine benim ülkemde, başı açık, başı örtülü, laik, dindar, Türk, Kürt, sağcı, solcu, alevi, sünni bu milleti parça parça ayırmak için ortaya konulan senaryolar bunların hepsini bizim milletimiz çekti" dedi.
7 Haziran seçimlerinden sonra Güneydoğu’nun yakılıp yıkıldığından bahseden Bakan Soylu, "Camileri yaktılar, kütüphaneleri yaktılar, okulları yaktılar, Siirt hastanesini 7 kere yaktılar. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ülkemizin birliğine, beraberliğine ve yarınlarına kast ettiler. Bıraktılar mı yakamızı, hayır bırakmadılar. Türkiye’de seçim olup, milletimiz milli iradeyi gösterdikçe oyu ile destekledikçe sürekli kumpas kurdular" ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz"
Hainlerin korkulu rüyasının, dik duran millet olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "O gün Tayyip Erdoğan yaptı. Afrin’e evlatlarımız giderek yaptı. Şimdi buradan, Kahramankazan’dan bütün dünyaya haykırıyorum. Ey dünya, biz parmağımızı kıpırdatmadıkça, bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.
On yıllardır, Türkiye’deki her şeye müdahale edildiğini şimdi de tahammül edilmediğini belirten Bakan Soylu, "Neden tahammül edemiyorlar biliyor musunuz. Siz nasıl Avrasya tünelini yaparsınız, siz nasıl şehir hastanelerini yaparsınız, siz nasıl 81 ilde üniversite yaparsınız, siz nasıl insansız hava aracı yaparsınız, siz nasıl Atak helikopterleri yaparsınız, siz nasıl dünyaya 5’ten büyüktür dersiniz diye tahammül edemiyorlar" dedi.
Bakan Soylu, Kahramankazan’dan rekor oy beklediğini ve Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayını desteklediğini söyledi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
MHP’li Yalçın: Beka meselesi MHP ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatıldıMHP’li Yalçın: Beka meselesi MHP ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatıldı
"2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz""2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz"

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.