İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tek bir amacımızın olması gerekir. Bu hikayemizi geleceğe huzur ve kardeşlik içerisinde bırakabilmektir. Bu coğrafyanın zenginliklerini elimizden almaya çalışanlara müsaade etmeyelim” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Temel Ayça, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve çok sayıdaki davetli ile birlikte Hakkari’nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ’Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi.

Festival açılışında yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Soylu, bu coğrafyanın ülkemizin en önemli zenginliklerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Bu coğrafyanın güzelliklerinin bütün dünyaya anlatılması gerektiğinin altını çizen Bakan Soylu, “Bu bizim hikayemizdir. Bizim hikayemizde medeniyetimiz, tarihimiz, zenginliğimiz, bize bırakılan medeniyet mirasının emanetleri, bu coğrafyanın kendi adına bakirliği, bütün bunlara rağmen insanlarımızın ve burada yaşayan hemşehrilerimizin hem alicenaplığı hem de misafirperverliği var. Tek bir amacımızın olması gerekir. Bu hikayemizi geleceğe huzur ve kardeşlik içerisinde bırakabilmektir. Bu coğrafyanın zenginliklerini elimizden alamaya çalışanlara müsaade etmeyelim. Bu coğrafyanın bir zenginliği daha vardır. O da bizim çocuklarımızdır. Onları hedefleriyle, idealleriyle, arzularıyla buluşturabilmek de temel sorumluluklarımızdandır. Hep birlikte bu sorumluluğu gerçekleştirme kabiliyetine sahip olabilmeliyiz. Biz doğru olanı yapalım ve doğru yoldan gidelim, insanlık için doğru olanı anlatmaya çalışalım. Biliniz ki doğrunun yardımcısı Allah’tır. Biz ona teslim olalım. Onun için buranın bütün güzelliklerini sadece kendi ülkemizin insanlarına değil, bütün dünyaya anlatalım” diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... Özhaseki: Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun Özhaseki’nin Abdullah Gül’ün yeni parti kuracağı iddialarına yorumu:

“Bunu sağlayabilecek bir anlayışa hep birlikte sahip olabiliriz”

Bölgenin maden ocaklarının olduğunu ve bunun istifade edilmesi gerektiğine vurgu yapan Soylu, “Bakın buranın maden ocakları var. Coğrafyamıza ve insanlarımıza istifade ettirebiliriz. Sınır kapıları var, ticareti var, komşuları var her birinden buranın insanlarını daha iyi bir şekilde istifade ettirebiliriz. Bu bölgenin inanç turizmi ve tarımı var. Bunu daha iyi bir şekilde geliştirebiliriz. Buranın çocuklarının spora yatkınlığı var. Kayağından dağ sporlarına kadar, yürüyüşe kadar bunu yapabilmek kabiliyetleri var. Bunları daha fazla geliştirebiliriz ve bunları sağlayabilecek bunu etrafımızdaki coğrafyaya açabilecek bir anlayışa sahibiz. Bir taraftan Urumiye’den Tebriz’e kadar buranın hemen yanında bulunan sınırlarında milyonluk şehirleri, milyonluk kentleri var. Bunu sağlayabilecek bir anlayışa hep birlikte sahip olabiliriz. Bunu yapabilecek, gerçekleştirebilecek ve bunu ortaya koyabilecek, bize bırakılan büyük bir mirasımız ve tarihimiz var. Birbirimize sıkı kenetlenen, bunu iyi anlayan, aramıza nifak ve fitne sokmaya çalışanları da elimizin tersiyle itebilen, geleceği kucaklayabilen bir anlayışı ortaya koyabiliriz. Bunun bugün emarelerini de sonuçlarının bir kısmını da görebiliriz” şeklinde konuştu.