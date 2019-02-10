HABER

Bakan Soylu: “Bu dünyada ve öteki dünyada o adamdan şikayetçiyim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binayı hatırlatarak, “Kartal Belediye Başkanını bir kere bile orada görmedim.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binayı hatırlatarak, “Kartal Belediye Başkanını bir kere bile orada görmedim. Bir bina çökmüş, altında enkaz var. Her taraftan insanlar gelmiş. Oradaki insanların bir derdi, bir sıkıntısı var. Belediye başkanlığı sadece koltuğa oturmakla olmaz, samimiyetle, insanlıkla olur. Şikayet ediyorum, bu dünyada da şikayetçiyim, öteki dünyada da o adamdan şikayetçiyim” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Şentepe Mahallesi ve Demetevler Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Kartal’da çöken binaya değinerek, “Gece gündüz orada durmaya çalıştık. Bir ara Kıbrıs’a gittik geldik. Orada da PKK’nın peşine düştük. Üniversitelerde falan ufak tefek yapılanmaları varmış. Değil Kıbrıs’ta nerede olursa olsun eğer onları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak milletimiz bunun hesabını bizden sorsun. FETÖ’nün sızmadığı yer yok orada da var. Orada da o işleri en kısa süre içerisinde çözeceğiz. 4 gün Kartal’da kaldık. Allah kimsenin başına getirmesin. Bu meseleleri hep birlikte çözmek zorundayız. Yöneticinin ne için önemli olduğunu, ne ifade ettiğini, yönettiği ilçe için ne ifade ettiği bir kere daha orada ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm meselesi orada bir kez daha şapkayı önümüze koymamıza vesile oldu. Orada 4 gün kaldık. Ben Kartal Belediye Başkanını bir kere bile orada görmedim. Bir bina çökmüş, altında enkaz var. Her taraftan insanlar gelmiş. Oradaki insanların bir derdi, bir sıkıntısı var. Oraya gelip oradaki insanların sırtı sıvanmaz mı, oradaki çocukların yüzü okşanmaz mı, oradaki amcalara derdine ortağız denmez mi? Belediye Başkanlığı sadece koltuğa oturmakla olmaz, samimiyetle, insanlıkla olur. 50 yıl öncenin komünistini dönüp dolaştırıp sadece kör bir ideolojiye bağlı diye getirip buraya oturtursanız olacağı budur. Şikayet ediyorum, bu dünyada da şikayetçiyim, öteki dünyada da o adamdan şikayetçiyim ” ifadelerini kullandı.

Şentepe’deki vatandaşla buluşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili, "Satıcıları alıyorsunuz da üsttekileri almıyorsunuz" dediğini söyleyen Soylu, "Bu tip yaklaşık 275 örgüt yöneticisini sadece 2018’de kodese tıktık. 23 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Burada size namus sözü veriyoruz. Eğer bu uyuşturucu satıcılarını, bunların organizatörlerini yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz” açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “İstiyorlar ki bacaklarımız titresin, Türkiye’nin içerisinde terör olsun, bütün kazandıklarımız teröre harcansın” diyen Soylu, “Ama bir şey söyleyeyim, 21’inci asrın başından itibaren ne yaparlarsa yapsınlar, isterlerse patlasınlar, çatlasınlar, kıskansınlar, bugün yükselen bir Türkiye var. Dönem dönem sıkıntı çekebiliriz ama bize sıkıntı çektirmeye çalışanlar Türkiye’yi dar bir koridora hapsetmeye çalışanlara hep beraber müsaade etmeyelim. Amerika’dan Avrupa’ya kadar, ‘Siz Zeytin Dalı Harekatı’nı yapamazsınız’ dediler. Paketi yaptık eline verdik mi? Türkiye bugün başka bir boyuttadır. Birilerinin sözüyle eğilip kalkan, talimatla hareket eden bir ülke değildir. Yıllardır bu milleti kendi üsluplarıyla beraber terbiye etmeye çalışsalar da bu millet her sandığa gittiğinde gereğini yerine getirmiştir.”

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
"Türkiye’nin demokrasisini büyütecek parti, AK Parti'dir""Türkiye’nin demokrasisini büyütecek parti, AK Parti'dir"
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "AK Parti iktidarı döneminde söz de, karar da milletin oldu"AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "AK Parti iktidarı döneminde söz de, karar da milletin oldu"

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Diğer Haberler
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.