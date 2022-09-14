Son dakika: Bakan Soylu, "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı: "Lanet olsun insanlığınıza!"

Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a çok sert tepki! Soylu, Yunanistan'ın Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masumlara zulmünün görüntülerini paylaştı. Kahreden görüntülerde Bakan Soylu'nun biri 9, diğeri 4 yaşında olduğunu belirttiği iki kardeşin cansız bedenlerinin Türkiye tarafından gemiye çekildiği anlar da yer aldı.

"LANET OLSUN İNSANLIĞINIZA!"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz"



