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  4. Son dakika: Bakan Soylu, "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı: "Lanet olsun insanlığınıza!"

Son dakika: Bakan Soylu, "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı: "Lanet olsun insanlığınıza!"

14.09.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan'ın göçmenlere zulmü durmak bilmiyor. Ege'de her geçen gün Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler Türkiye tarafından kurtarılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son paylaştığı görüntüler yürekleri yaktı. "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyen Bakan Soylu, Avrupa ve Yunanistan'a seslenerek "Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.

Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a çok sert tepki! Soylu, Yunanistan'ın Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masumlara zulmünün görüntülerini paylaştı. Kahreden görüntülerde Bakan Soylu'nun biri 9, diğeri 4 yaşında olduğunu belirttiği iki kardeşin cansız bedenlerinin Türkiye tarafından gemiye çekildiği anlar da yer aldı.

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"LANET OLSUN İNSANLIĞINIZA!"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz"

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Süleyman Soylu
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