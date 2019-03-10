İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke üzerinde büyük oyunlar oynanmak istendiğini belirterek, “Bu toprakların en büyük şifresi tevhittir. Bu toprakların en büyük şifresi birliktir, inançtır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas’ta STK temsilcileri, muhtarlar ve AK Parti teşkilatlarına mensup yöneticiler ile bir araya geldi. Birlikte yenen öğle yemeğinin ardından katılımcılara seslenen Soylu, ülke üzerinde büyük oyunlar oynanmak istendiğini belirterek, “Biliyorlar ki bu millet birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği sürece, şu Anadolu medeniyetinin dirliğini, inancını muhafaza ettikleri sürece biz bunlara bir şey yapamayız diyorlar. Hep bizi parçalara ayırmak istediler. Pek çok defa darbe yaşadık. Bizi birbirimizden ayrıştırmak istediler. Bizi köklerimizden kopartmak istediler. Laik-dindar, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık-başı örtülü diye ayırmak istediler. Sonra bunu bahane edip darbelerle hem devletimizi zayıflatmaya çalıştılar hem de milletimizin üzerinde büyük oyunlar onamak istediler” dedi.

“Bu toprakların en büyük şifresi tevhittir”

Bu toprakların en büyük şifresinin birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Soylu, “1980 darbecileri neden ‘hem sağdan astık hem soldan astık’ dediler biliyor musunuz? Güya adaletli olduklarını anlatıyorlardı da ama büyük pot kırmışlardı. Bize aslında dediler ki ‘siz bir değilsiniz.’ Siz farkı düşündüğünüzden itibaren, düşüncelerinizi farklı bir şekilde ortaya koyduğunuzdan itibaren sizi parçalara ayırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. ‘Biz sizin toptan medeniyetinizi yok etmek istiyoruz.’ Bu toprakların en büyük şifresi tevhittir. Bu toprakların en büyük şifresi birliktir, inançtır. Dinimizin, geleneğimizin, göreneğimizin, adetlerimizin en büyük şifresi tevhittir” diye konuştu.

“Teröristler başını kaldıramayacak”

Soylu, Mayıs ayında insansız hava araçlarına takılacak yeni aparatlar ile teröristlerin dağlarda başlarını kaldıramayacaklarını ifade ederek, “Türkiye bir taraftan terörle, bir taraftan anarşi ile, bir taraftan ekonomik saldırılar ile, bir taraftan kutsallarımız ve değerlerimize saldırılar ile çok büyük bir baskı altına alınmaya çalışıldık. Bunlardan hep demokrasi ile kurtulduk. Dağlarda 15 bin terör örgütü mensubu vardı. Bunlardan kala kala 700 kaldı, 700. Kimseye söylemezseniz bir şey söyleyeceğim size. Biz böyle söyleyince acaba ne oldu diye çıldırıyorlar. İnsansız hava araçlarına Mayıs ayında bir aparat takıyoruz. Artık teröristler dağlarda bırakın yürümeyi kafalarını bile çıkartamayacaklar. Teknolojinin en uç noktasında olduğumuzu söyleyebilirim. Çok şükürler olsun. Teknolojisi ile donanımı ile iradesi ile en önemlisi şehit cenazelerine gidip sesini çıkartmayan, o asil milletin adabı ile o şehit ailelerinin ‘bir oğlum daha var, onu da bu ülkeye feda ederim, beni isterseniz ben de gelirim’ diyen o babaların, 6 aylık kundaktaki çocuğuna bakarak gözündeki yaşını silen annelerin, en büyük onların payı var” dedi.