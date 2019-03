“Rabbim yüzünün rabbiyesini almış”

Soylu, "Kürdistan" ifadesini kullanan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’ye gönderme yaparak, “Şimdi adam çıkıp diyecek ki ’Kürdistan’da biz kazanacağız. MHP, AK Parti ve Cumhur İttifakı’na kaybettireceğiz. İstanbul’da verilen her oy, Ankara’da verilen her oy, İzmir’de verilen her oy, Muğla’da verilen her oy, Cizde’den Silopi’ye selam olacak, güç olacak’ diyecek ve ondan sonra biz kendi kendimize şu soruyu sormayacak mıyız? Adam bunu söyleyecek. Adamın yüzünde meymenet yok kimse bana kızmasın. Valla meymenet yok yüzünde. Sezai Temelli denen bir adam. Bizim oralarda bir laf söylerler, Sivas’ta söylerler mi bilmem. Rabbim yüzünden rabbiyesini almıştır. Rabbim yüzünden rabbiyesini almış. Demek istiyor ki bize biz onu anlıyoruz. Siz PKK’lı belediyelere el koydunuz, terörün şah damarını kestiniz, siz merak etmeyin biz Kılıçtaroğlu’nun çatısı altında büyük şehirlere sızacağız. Tehlike çok büyük hemşehrilerim. Bunu ne olursunuz kendi hemşehrilerinize de anlatın“ diye konuştu.