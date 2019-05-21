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Bakan Soylu: Bugün küresel terör örgütleri bizim bir anlık gafletimizi kollamaktadır (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Bugün küresel terör örgütleri bizim bir anlık gafletimizi kollamaktadır" diyen Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sadece PKK'ya karşı 2017 yılında 60 bin 733, 2018 yılında ise 104 bin 534 operasyon yaptık. Bu yıl ise hali hazırda 45 Bin 414 operasyon gerçekleştirdik. Havadan karadan bütün gücümüzle bu terör belasını bitirmek için çalışıyoruz. 2017'de 15 bin 786 saatlik İnsansız Hava Aracı ve İnsanlı Keşif Uçaklarıyla uçuşlar gerçekleştirmiştik. 2018'de bunu 21 bin 911 saate çıkardık. Bizim teslim ve ikna yoluyla dağdan indirdiğimiz kişi sayısı geçen sene 165'ti. Bu yıl sadece aileleri vasıtasıyla ailelerinin ikna ettiği terörist, adalete teslim ettiğimiz terörist 92 kişi."

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