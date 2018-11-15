Bakan Soylu: Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirildi

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ operasyonlarına ilişkin, "Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış; 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup; 14 bin 758 kişi ise halen tutuklu durumdadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçe sunumunu yaptı. Süleyman Soylu, bakanlık olarak ülke güvenliğine bütüncül bir anlayışla baktıklarını belirterek, “Entegre Sınır Güvenliği adını verdiğimiz yeni modelin içinde sınır fiziki güvenlik sistemleri, sınır aydınlatma, sınır güvenlik yolları; deniz sınırlarımız için kısa adı SGRS olan sahil gözetleme radar sistemi ve AB fonlarıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim ve kapasite artırımı projeleri mevcuttur. Termal kamera ve radarlar ile sensor sistemleri de kuruyoruz. Yüksek güvenlikli sınır gözetleme kulelerinden 7'si tamamlandı, 25'inin de yapımı sürüyor. Sınır güvenlik yolları projemizin de yüzde 76'sı tamamlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın SGRS projesi ile sınır güvenlik altyapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz. Yüzde 90'ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız" diye konuştu.

'NİHAİ HEDEFİMİZ İSE 30 BİN RAKAMINA ULAŞMAKTIR'

Süleyman Soylu, çarşı ve mahalle bekçisi uygulamasına yeniden işlerlik kazandırdıklarını kaydederek "Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır. Güvenlik korucularımızda yaş ortalamasını 42'den 32'ye düşürdük. Sigorta primlerinin tamamını devlet tarafından karşılıyoruz. Ayrıca korucular daire başkanlığını kurduk. Şu anda 52 bin 395 güvenlik korucumuz,19 bin 912 adet de gönüllü güvenlik korucumuz terörle mücadelede başarılı sonuçlar almaktadır" dedi.

'PKK'YA YÖNELİK OLARAK BU YIL TOPLAM 87 BİN 838 OPERASYON YAPTIK'

Süleyman Soylu, terörle mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini bildirerek şöyle konuştu:

"PKK'ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda, toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında artırdık. Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677'ye; mayın ve EYP eylemleri ise 250'den 148'e düşmüştür. Özellikle silahlı çatışmadaki düşüş, örgütün eylem kabiliyetinin kırıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Keza yurtiçindeki terörist sayısı da 2016'daki 2475-2780 bandından, yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım, son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015'teki 3881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür. Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136'sı, bu yıl da 146'sı, aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir."

'BUGÜNE KADAR 62 BİN 730 FETÖ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'

Süleyman Soylu, FETÖ operasyonlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış;16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup; 14 bin 758 kişi ise halen tutuklu durumdadır. Küresel anlamda eylemlere imza atan DEAŞ terör örgütü, 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar ülkemizde tek bir eylem yapamamıştır. DEAŞ'a yönelik olarak bu yılın ilk on ayında gerçekleştirdiğimiz bin 130 operasyon sonucunda 283 terörist etkisiz hale getirilmiş; 2 bin 477 gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmıştır."

'BU YIL 100 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'

Süleyman Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Tüm terör örgütlerine yönelik toplam operasyon sayımız 2018 itibarıyla 109 bin 737, tutuklu sayımız 12 bin 637, etkisiz hale getirilen terörist sayımız toplam bin 609 olmuştur. Geçen yıl 4 bin 436 köy kontrolü yapılmışken bu yılın rakamı 11 bin olmuştur. Yine bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tüm terör örgütleri bazında 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bunların 285 tanesi patlayıcı madde, 2 tanesi ise bombalı araç eylemiydi. Bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 terörist de etkisiz hale getirilmiştir."

'SADECE SURİYE DEĞİL, AFGANİSTAN KAYNAKLI BİR DÜZENSİZ GÖÇ BASKISIYLA DA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Süleyman Soylu, toplam 234 bin 443 düzensiz göçmen yakalandığını belirterek şöyle dedi:

"Gözaltına alınan 4 bin 913 organizatörün de bin 165'i tutuklanmıştır. Denizlerde hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı bu yıl için 86 olmuş, Ege Denizi'nden günlük geçiş ortalaması 2015 yılında 2 bin 347 iken şu anda 89 seviyesine gelmiştir. Bu yıl, doğudan gelen göç baskısı artmasına rağmen Türkiye, batıya geçişleri kontrol altına alabilmiştir. Sadece Suriye değil, Afganistan kaynaklı bir düzensiz göç baskısıyla da karşı karşıyayız. 2017'de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sayısı 45 bin 259 iken, bu sayı 2018'de 90 bin 334 olmuştur. Afganistan kökenliler ağırlıklı olmak üzere bu yıl illegal giriş yapan yabancılardan 49 bin 523 kişi sınır dışı edilmiştir. Bu rakam geçen yıl 35 bin 307 olmuştu. Halen 15 ilimizde 18 adet geri gönderme merkezi vardır. 11 tanesinin de inşaatları sürmektedir. 18 adet yeni merkez de AB Projesi olarak planlanıyor. Tüm proje bittiğinde hedeflediğimiz kapasite 21 bin 976'dır. Ayrıca bu yıl 278 bin 139 kişi de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının etkisiyle gönüllü olarak geri dönmüştür."

