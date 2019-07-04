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Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

  İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Telefon görüşmesinde Bakan Soylu, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çiftinin evinin soyulması ile bağlantılı olan ve Bulgaristan’da yakalanan altı kişinin iade edilmesinden ötürü Bulgar mevkidaşına ve Bulgar emniyet yetkililerine teşekkür etti ve Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın 140'ıncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle tebrik ve iyi dileklerini iletti" denildi.

Görüşmede, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılığının tekrar dile getirildiği kaydedildiği belirtildi.

ANKARA,(DHA)

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