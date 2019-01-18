Bakan Soylu Bulgaristan'da soydaşlarla buluştu

SOFYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir ülke kendi içerisinde bulunduğu genel güvenlik durumunu başka ülkelerin güvenlik durumlarını gözetmeden artık değerlendirebilme imkanına sahip değil. Çünkü bir taraftan düzensiz göç rotası bir taraftan uyuşturucu rotası. Bir taraftan da terör hattı. Tüm bunların hepsi iç içe girmiş durumda. Hep beraber 21. asrı yönetirken bunları birbirinden ayrı düşünmek, ülke ve devletlerin politikalarında, milletlerin huzurunda problem teşkil eder." dedi.

Soylu, resmi ziyaret için geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da soydaş ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde gerçekleşen buluşmada Soylu, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesinin önemine işaret etti.

Soylu, Türkiye'nin gelişmesi sonrası etrafındaki ülkelerin ilgisinin arttığını belirterek, "Eski Türkiye'de değiliz. Ama biz eski Türkiye'de değilken dünya da eski dünyada mı? Dünya da eski dünya değil. Dünya çok farklı. 20. asrın son dönemlerinde Avrupa, kendi değerleri üzerinden önemli önermelerde bulundu. Sınırlar kalkıyor. Para açısından bütünleşmeler. Yasalar açısından bütünleşmeler. Oysa biz 20. yüzyılın sonunda her şeyin daha özgür olacağını, 20. yüzyılın sonunda her şeyin daha barışçıl olacağını, küreselleşmenin insanların seyahat özgürlüklerini çok daha iyi bir noktaya getireceğini düşünürken, maalesef 21. yüzyılda terör dünyanın en önemli meselesi olarak önümüze çıktı." diye konuştu.