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Bakan Soylu Bulgaristan'da soydaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 19:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bir ülke kendi içerisinde bulunduğu genel güvenlik durumunu başka ülkelerin güvenlik durumlarını gözetmeden artık değerlendirebilme imkanına sahip değil. Çünkü bir taraftan düzensiz göç rotası bir taraftan uyuşturucu rotası. Bir taraftan da terör hattı. Tüm bunların hepsi iç içe girmiş durumda. Hep beraber 21. asrı yönetirken bunları birbirinden ayrı düşünmek, ülke ve devletlerin politikalarında, milletlerin huzurunda problem teşkil eder" - "20. yüzyılın sonunda her şeyin daha barışçıl olacağını, küreselleşmenin insanların seyahat özgürlüklerini çok daha iyi bir noktaya getireceğini düşünürken, maalesef 21. yüzyılda terör dünyanın en önemli meselesi olarak önümüze çıktı"

SOFYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir ülke kendi içerisinde bulunduğu genel güvenlik durumunu başka ülkelerin güvenlik durumlarını gözetmeden artık değerlendirebilme imkanına sahip değil. Çünkü bir taraftan düzensiz göç rotası bir taraftan uyuşturucu rotası. Bir taraftan da terör hattı. Tüm bunların hepsi iç içe girmiş durumda. Hep beraber 21. asrı yönetirken bunları birbirinden ayrı düşünmek, ülke ve devletlerin politikalarında, milletlerin huzurunda problem teşkil eder." dedi.

Soylu, resmi ziyaret için geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da soydaş ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde gerçekleşen buluşmada Soylu, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesinin önemine işaret etti.

Soylu, Türkiye'nin gelişmesi sonrası etrafındaki ülkelerin ilgisinin arttığını belirterek, "Eski Türkiye'de değiliz. Ama biz eski Türkiye'de değilken dünya da eski dünyada mı? Dünya da eski dünya değil. Dünya çok farklı. 20. asrın son dönemlerinde Avrupa, kendi değerleri üzerinden önemli önermelerde bulundu. Sınırlar kalkıyor. Para açısından bütünleşmeler. Yasalar açısından bütünleşmeler. Oysa biz 20. yüzyılın sonunda her şeyin daha özgür olacağını, 20. yüzyılın sonunda her şeyin daha barışçıl olacağını, küreselleşmenin insanların seyahat özgürlüklerini çok daha iyi bir noktaya getireceğini düşünürken, maalesef 21. yüzyılda terör dünyanın en önemli meselesi olarak önümüze çıktı." diye konuştu.

Avrupa'nın birçok kentinde küresel terörizmin ortaya çıkardığı hasarları hep birlikte takip ettiklerini anımsatan Soylu, bunun haricinde düzensiz ve yasa dışı göçle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Soylu, yakın zamanda gerçekleştirdikleri Pakistan ziyaretini anımsatarak, söz konusu coğrafyadan gelen göçmelerin sayısındaki artışa dikkati çekti.

Sağlık, gıda, su ve güvenliğe erişimin çok önemli olduğunu anlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün bunlar yaşanılan ülkelerin problemleri olmaya devam ettikçe kimse kusura bakmasın göç devam edecek. Suriye'deki göç güvenlikle alakalıdır. Diğer yerlerdeki göçlerin kimisi güvenlik kimisi de insanın en temel ihtiyaçlarını karşılayamamasından kaynaklanan göçlerdir. Bunun yanında bir de uyuşturucu var. Amerika Afganistan'a girdiği andan itibaren 200 ton afyon üretiliyordu bugün 9 bin ton üretiliyor. Buraya huzur mu gelmiş yoksa başka bir şeyin membaı haline mi gelmiş? 21. yüzyılın içerisinde hep beraber bu sorun ve sorularla karşı karşıyayız. Bir ülke kendi içerisinde bulunduğu genel güvenlik durumunu başka ülkelerin güvenlik durumlarını gözetmeden artık değerlendirebilme imkanına sahip değil. Çünkü bir taraftan düzensiz göç rotası bir taraftan uyuşturucu rotası. Bir taraftan da terör hattı. Tüm bunların hepsi iç içe girmiş durumda. Hep beraber 21. asrı yönetirken bunları birbirinden ayrı düşünmek, ülke ve devletlerin politikalarında, milletlerin huzurunda problem teşkil eder."

Soylu, 21. asra iyi başladıklarını belirterek, dünyanın ve Türkiye'nin genel gelişimi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin dünya siyasetinde artan ağırlığına vurgu yapan Soylu, başta savunma sanayisi olmak üzere teknolojik gelişmelerin önemine işaret etti.

Soylu, Türkiye'nin dev yatırımlarla İpekyolu'nu yeniden canlandırdığını vurgulayarak, Türkiye'nin kendine ait politik bir hat çizdiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji geçişlerini de kendisinde topladığını ifade eden Soylu, TANAP, Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı gibi projeleri anımsattı.

Bakan Soylu'nun vatandaş ve soydaşlarla görüşmesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fatih Serdengeçti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da hazır bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Resmi Ziyaret Sofya

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