Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu (2)

'MİLLETİ KAN KUSTURANLARDAN, KAN KUSTURMAZSAK ALLAH HESABINI SORSUN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Seydişehir ilçesinden sonra Ereğli ve Karapınar ilçesinde de partisi tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Bakan Soylu, bu millete onlarca yıldır kan kusturulduğunu belirterek, "Doğu'sunda, Güneydoğu'sunda, Kuzey'inde, Batı'sında, İç Anadolu’sunda milleti kahrediyorlar, millete kan kusturuyorlar. Bu millete kan kusturanla, kan kusturmazsak Allah hesabını sorsun" dedi.

HDP’li milletvekillerini eleştiren Soylu, "Kandil’in robotudurlar, uşağıdır. Kandil’de kimin uşağıdır biliyor musunuz? Ben sözümü midemde saklamam. Kandil’de Amerika’nın uşağıdır, Avrupa’nın oynaşıdır" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU, MÜSLÜMANLARA KABAHAT BULUYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Herkesle beraber oldu. Dün de Müslümanlara kabahat buluyor Yeni Zelanda işiyle ilgili. O, bu toprakların, bu medeniyetlerin faydasına gelebilecek hiçbir şeyin arkasında durmaz. O, bu toprakların, bu medeniyetlerin üzüldüğüne, üzülmez, sevindiğine sevinmez. Şimdi bir oyun kuruyor. 4.5 yıl seçimsiz dönem var. Açıkçası Türkiye’nin önünü nasıl tıkarım diye kiminle iş birliği yaparım diyor. İş birliği yaptı da. Bu seçimlerde zillet ittifakı denilen ittifak oluşturdu. İçinde PKK var mı, HDP var mı, Pensilvanya’daki şarlatan var mı, içinde Saadet Partisi, İYİ Parti var mı? CHP var mı? Ben bunlardan bir şey anlamadım. PKK’yı, FETÖ’yü anlamdım da Saadet ve İYİ Parti bunları. Ömür boyu CHP, Türkiye’ye çivi çaktı mı Allah rızası için söyleyin.''