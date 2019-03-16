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Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 23:35 | Son Güncelleme

'MİLLETİ KAN KUSTURANLARDAN, KAN KUSTURMAZSAK ALLAH HESABINI SORSUN' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Seydişehir ilçesinden sonra Ereğli ve Karapınar ilçesinde de partisi tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

'MİLLETİ KAN KUSTURANLARDAN, KAN KUSTURMAZSAK ALLAH HESABINI SORSUN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Seydişehir ilçesinden sonra Ereğli ve Karapınar ilçesinde de partisi tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Bakan Soylu, bu millete onlarca yıldır kan kusturulduğunu belirterek, "Doğu'sunda, Güneydoğu'sunda, Kuzey'inde, Batı'sında, İç Anadolu’sunda milleti kahrediyorlar, millete kan kusturuyorlar. Bu millete kan kusturanla, kan kusturmazsak Allah hesabını sorsun" dedi.

HDP’li milletvekillerini eleştiren Soylu, "Kandil’in robotudurlar, uşağıdır. Kandil’de kimin uşağıdır biliyor musunuz? Ben sözümü midemde saklamam. Kandil’de Amerika’nın uşağıdır, Avrupa’nın oynaşıdır" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU, MÜSLÜMANLARA KABAHAT BULUYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Herkesle beraber oldu. Dün de Müslümanlara kabahat buluyor Yeni Zelanda işiyle ilgili. O, bu toprakların, bu medeniyetlerin faydasına gelebilecek hiçbir şeyin arkasında durmaz. O, bu toprakların, bu medeniyetlerin üzüldüğüne, üzülmez, sevindiğine sevinmez. Şimdi bir oyun kuruyor. 4.5 yıl seçimsiz dönem var. Açıkçası Türkiye’nin önünü nasıl tıkarım diye kiminle iş birliği yaparım diyor. İş birliği yaptı da. Bu seçimlerde zillet ittifakı denilen ittifak oluşturdu. İçinde PKK var mı, HDP var mı, Pensilvanya’daki şarlatan var mı, içinde Saadet Partisi, İYİ Parti var mı? CHP var mı? Ben bunlardan bir şey anlamadım. PKK’yı, FETÖ’yü anlamdım da Saadet ve İYİ Parti bunları. Ömür boyu CHP, Türkiye’ye çivi çaktı mı Allah rızası için söyleyin.''

'PARTİSİNDE LANETLE ANILACAK'

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu, ''Bu Kılıçdaroğlu var ya, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra kendi partisinde lanetle anılacak. Tarihin en büyük kötülüğünü yapmakta, terör örgütüyle iş birliği yapmaktadır. Güya geçen diyor ki, 'Kim terörle iş birliği yapıyorsa Allah belasını versin.' Tezgaha bak. Bırak bu lafları. O lafları FETÖ, Pensilvanya'da 15 Temmuz günü söyledi. 'Kim darbe yaptıysa Allah belasını versin' dedi. Diyeceksin ki, kim PKK ile iş birliği yapıyorsa, Allah belasını versin. Kim onlardan oy bekliyorsa, Allah cezasını versin'' diye konuştu.

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