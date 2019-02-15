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Bakan Soylu: Bunlar, Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Bunlar ittifak değil, bunlar Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Bunlar ittifak değil, bunlar Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır. Başka bir şey değil" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Soylu, Türkiye üzerinde çok oyunlar oynandığını belirterek, AK Parti hükümetinin 16 yılda yaptığı yatırımları anlattı. 'HADİ YÜRÜSÜNLER DE GÖRELİM' Daha sonra terörle mücadele konusunda mesajlar veren Bakan Soylu, HDP milletvekillerinin Abdullah Öcalan için yürümek istediğini ancak buna izin vermediklerini belirterek, şunları söyledi: "İstanbul'dan, Şanlıurfa'dan, Şırnak'tan, Siirt'ten, Batman'dan, Mardin'den milletvekilleri Apo'nun özgürlüğü için yürüyecekler. Biz de sessiz kalacağız. 'Yürütmeyiz' dedik, betona da oturttuk. Bugün Diyarbakır'dalar. Hesapları şu; 10 gün içinde bütün illerden toplanıp oradaki yürüyüşlerine tamamlayacaklar. Ondan sonra Diyarbakır'a gelecekler, tekrar orada yürüyecekler. Hadi yürüsünler de görelim, oranın huzurunu bozdurmayız, oradaki kardeşlerimizin huzurunu bozdurmayız." '300'ÜN ÜZERİNDE ŞEBEKE LİDERİNİ KODESE TIKTIK' Konuşmasının devamında uyuşturucu ile mücadele için yapılan operasyonlara değinen Bakan Soylu, şöyle dedi: "Eroinde tarihin en büyük yakalamalarını yaptık. Ana Muhalefet Partisi'nin Başkanı bize, 'Sadece sokak satıcılarını alıyorlar, büyüklerine bir şey bulmuyorlar' diyordu. 300'ün üzerinde bu organizasyonu yapan şebekelerin liderlerini aldık kodese tıktık. Hem de bunların büyük kısmının herhangi bir sabıka kaydı da yok. Çok başarılı işler yaptık. Hiç merak etmeyin." 'BUNLARA MEDENİYET TOKADI VURMAMIZ LAZIM' Cumhur İttifakı'nın MHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Adayı Ramazan Şimşek'e destek verilmesine isteyen Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Bir tek fire verme lüksümüz yok. Gönlümüzün huzuruyla Cumhur İttifakı'na ve burada Ramazan Şimşek kardeşimize gideceğiz ve 3 hilalin altına o mührü vuracağız. Ve Türkiye'nin yarınlarına adımlarımızı hep birlikte atacağız. Bu kadar açık ve net. Bize karşı hangi ittifak, ne ittifakı, kim onlar? CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi; bunlar ittifak mı? Bunlar ittifak değil, bunlar Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır, piyonları. Başka bir şey değil. Bunlar ittifak değil. Onlara ortak kimi koyduklarını görüyorsunuz. FETÖ'yü koyuyorlar, PKK'yı koyuyorlar. Adamın ne söylediğini duymadık mı? 'Doğu'da ve Güneydoğu'da Kürdistan'a, batıda AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz.' Şifrelerini ortaya koydular. 31 Mart'ta bunlara medeniyet tokadı vurmamız lazım."

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