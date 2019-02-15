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Bakan Soylu: Bunlar, Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

'TERÖRÜN GELDİĞİ YERİ BOĞMAK NAMUSUMUZDUR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi'nde AK Parti'nin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Bakan Soylu: Bunlar, Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır (2)

'TERÖRÜN GELDİĞİ YERİ BOĞMAK NAMUSUMUZDUR'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi'nde AK Parti'nin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Soylu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttfakı'na destek istedi. Terörle mücadele operasyonlarına değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Neymiş? Kato'ya girilmez, Gabar'a girilemez, Cudi'ye girilemez. Hepsine girdik, hem de dibine kadar girdik. Her yerde ay yıldızlı bayrak dikiliyor. Amerika diyecek ki; 'Afrin'e giremezsin'. Girdik, ne oldu? Girdik, PKK'yı da kaçırdık, gerekli dersi de verdik. Şunu söyleyeyim, etrafımızdaki coğrafyada terör tehdidi nereden gelirse gelsin Tayyip Erdoğan'ın talimatı açıktır, geldiği yeri boğmak namusumuzdur."
'YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEZSEK NAMERDİZ'
Konuşmasının devamında uyuşturucu ile mücadele operasyonlarını yürüten güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonları yapılıyor. Şurada 1,5 ay içinde 15 ton uyuşturucu yakalandı. Tarihimizde böyle bir şey yok. 7 ton esrar, 5 ton eroin. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonları bunlar. 57 bin uyuşturucu satıcısı şu anda kodeste. Sadece 2018'te 23 bin. Daha da mücadele edeceğiz. Gölbaşı'na sözüm olsun; Eğer bu uyuşturucu satıcılarını ve onların liderlerini yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz."
'HATAY'DAN GİREN BOMBA YÜKLÜ MİNİBÜSÜ BÜYÜK ŞEHİRDE PATLATACAKLARDI'
Bakan Soylu, geçen hafta Türkiye'de yakalanan bomba yüklü minibüs ile ilgili olarak da "Hatay'dan Türkiye'ye bomba yüklü bir minibüs soktular. Nereden girdiğini ilk kez söylüyorum. Bir büyük vilayetimize göndermek istediler. Zaman ayarlı. Bırakacaklar, minibüs orada patlayacak. Tabii bizim jandarma büyük bir uyanıklık ortaya koydu ve minibüsü Hatay'a girer girmez yakaladı. Bir büyük şehrimizde patlatacaklardı" dedi.

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Bakan Soylu: Bunlar, Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır (2)Bakan Soylu: Bunlar, Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır (2)Bakan Soylu: Bunlar, Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır (2)

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