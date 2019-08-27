Bakan Soylu: Bunların hepsi uydurulmuş, icat edilmiş işler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de kayyum döneminde pahalı hediye aldığı yönündeki iddialarla ilgili "Ucuz işlere eğer paçayı kaptırırsak bu millet bunun hesabını öteki dünyada da sorar. Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş ve sadece 'kara çal izi kalır' kabilinde yapılan işlerdir. Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı da söz konusu değildir. Buna rağmen bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Eğitim Yayın Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen '105. Dönem Kaymakamlık Kursu' açılış töreninde konuştu. Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmalara değinerek, ilk kez Türkiye'de yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü, 2019 yılının başından bu yana katılımın ise 74 olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, HDP'li belediye başkanlarının teröre destek olduğu gerekçesiyle görevden alındığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da bir anne Hacire Akar, terör örgütüne katılan oğlu için eylem yaptı. Annesi oğlunu istedi. Bu eylemi gitti, terör örgütünün siyasi kanadı olan partinin önünde yaptı. Çünkü meselenin esasını çok iyi biliyor. Gitti, eylem yaptı ve sonucunu söke söke aldı. Demokrasi kıymetlidir, orta malı değildir, istismar edilecek bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. 2016'da o belediyeler PKK’nın üssü gibi çalışıyorlardı. Kandil’in atadığı 'eş başkan' denilen oradaki kayyumlarca yönetiliyordu. Biz kayyum atamadık. Demokrasi ve anayasaya uygun olmayan davranış karşısında bir devletin ne yapması gerektiğini gösterdik. Bir belediye başkan vekili görevlendirdik. Ama PKK’dan, Kandil’den kayyum atayan o anlayışın kendisidir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sormak istiyorum; sizi dün ziyarete geldi HDP heyeti, sorsaydınız 'siz PKK ve terör örgütüyle aranızdaki göbek bağını kesebildiniz mi?' diye"