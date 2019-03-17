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Bakan Soylu: "Burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "13-14 yaşındaki kızları dağa terörist olarak götürenlere, ardından onlara taciz ve tecavüz edenlere, ardından Murat Karayılan hayvanının masasına meze olarak koyanların burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim” dedi.31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek vermek amacıyla Tekirdağ’ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapaklı Eski Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde davul zurnayla karşılandı.

Bakan Soylu: "Burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "13-14 yaşındaki kızları dağa terörist olarak götürenlere, ardından onlara taciz ve tecavüz edenlere, ardından Murat Karayılan hayvanının masasına meze olarak koyanların burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim” dedi.
31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek vermek amacıyla Tekirdağ’ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapaklı Eski Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde davul zurnayla karşılandı. Mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Size bir selam getirdim; bir ahbabınızdan, bir dostunuzdan bir selam getirdim. Size bir selam getirdim, gece gündüz bu memleket için çalışan, tehdit etseler de, iftira atsalar da ‘Ben sadece milletin önünde, sadece Allah’ın önünde eğilirim’ diyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim" dedi.

"Camileri ve okulları yıktılar"
Geçmiş yıllarda Türkiye’de büyük ayrıştırmaların ve darbelerin yaşandığını dile getiren Bakan Soylu, "On yıllardır Türk-Kürt, Alevi

Bakan Soylu:

Bakan Soylu:

Bakan Soylu:

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