Bakan Soylu: Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz (GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE)

Suat SÖĞÜT/DEMRE (Antalya), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "3 bin 99 barınak ve sığınağı ortadan kaldırdık. Son 30 yılda terör örgütüne katılımı en düşük düzeye düşürdük. Onun 3 katı kadar terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Sadece onu mu? PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Antalya'daki yoğun programının ardından dün gece yarısı helikopterle Demre'ye geçen Soylu, coşkuyla karşılandı. Bakan Soylu'ya; AK Parti Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse ile Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti ile MHP il ve ilçe teşkilat mensupları ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu eşlik etti. Demre Belediyesi önünde konuşan Soylu, programa geç katıldığı için kendisini bekleyenlerden helallik istedi. Gece geç saatte Demre'ye neden geldiğini anlatan Soylu, "Demre'ye niçin geldim biliyor musunuz? Bir tek şey için geldim. Allah şahittir. On yıllardan beri bu millete çektirdiklerine rağmen tehdit etmelerine rağmen korkutmalarına rağmen Demre hiç eğilmediniz. Elif gibi dimdik durdunuz. Huzurunuza bir tek şey için geldim. Yıllarca bize 'köylü' dediler. 'Poturlu', 'şalvarlı', 'kasketli' dediler. Yıllarca 'Siz kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz?' dediler, 'Akıllanmadınız mı?' dediler. 'Bir başbakan astık, iki bakan astık, onca darbe yaptık. Her 10 yılda bir akıllanmadınız mı? Sizi küçümsedik hakir gördük' dediler. Dediler ki 'İktidara gelirsiniz ama muktedir olamazsınız'. Demre size minnetlerimizi sunmak, bu ülkenin bırakın bakanını, bir evladı olarak söylemek için geldik. Şükranlarımızı sunmak için geldik. Bize yukarıdan bakıp, 'İktidar olursunuz, muktedir olamazsınız' diyenlere Allah'a çok şükür bu meydandaki insanlar gibi bütün milletimiz dedi ki 'Bugün milletimiz iktidar, bugün milletimiz muktedir'" diye konuştu.

'ZAYIF DÜŞERSEK KATBEKAT ÜZERİMİZE OYNAYACAKLARI ORTADA' HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oranında oy aldığını kaydeden Soylu, şöyle konuştu: "Bu ülkeye çok acılar verdiler. 7 Haziran seçimlerinde HDP denilen parti yüzde 13 oranında oy aldı; ama durmadılar. Doğu'yu ve Güneydoğu'yu yaktılar. Camileri, okulları, spor salonlarını, kütüphaneleri, Siirt Hastanesi'ni 1 günde 7 defa yaktılar. 25 bin evi tarumar ettiler. İnsanlar orada yaşayamaz oldu. Hiç düşmediler bu ülkenin yakasından. Nihayetinde 15 Temmuz darbesi. O Amerika uşağı olan, o Pensilvanya'daki şarlatanla beraber bu ülkeyi teslim almak istediler. Bu ülkenin onurunu teslim almak istediler. Bitti mi zannediyorsunuz? Hayır bitmedi. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Afrin'de terör merkezi oluşturup, terör hattı kurup, Türkiye'nin güneyiyle Orta Doğu'nun bağını tamamen koparmak istediler. Bizi içine sıkışmış bir devlet haline getirmek istediler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ardından döviz operasyonları yaptılar. Amerika yaptırdı. Dolar operasyonları yaptırdılar. Türkiye tam seçime giderken iktidarla milletin arasını bozup, 'Acaba buradan önümüzdeki 4,5 yıl için zafiyet oluşturabilir miyim? Hükümeti zayıf bir duruma düşürebilir miyim?' diye bir anlayış ortaya koymaya çalıştılar. Tezgahları bitmiyor. Zayıf düşersek katbekat üzerimize oynayacakları apaçık ortadadır."