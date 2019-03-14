Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim'de toplanan grubun, ezan okunduğu sırada ıslık çalıp slogan attığı görüntülere ilişkin, "Beni ürkütür bu olaylar. Türkiye'de en kötü mesele, esas itibarıyla bizi korkutacak mesele, bizim fay hatlarımız üzerinden meselelerin tetiklenmesidir." dedi. Soylu, HaberTürk Gündem'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Atakule'den yapılan canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mart'ta Bursa'da bir vatandaşla diyaloğu sırasında "Kim terör örgütlerine destek veriyorsa Allah belasını versin." dediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Soylu, "İki tane şey var Kılıçdaroğlu ile ilgili. Amerika da aynısını söylüyor zaten Amerika terör örgütlerine destek veriyor mu vermiyor mu? Kılıçdaroğlu da PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor. 24 Haziran'da kim taşıdı PKK'yı Meclis'e? HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK'nın da HDP'nin de PYD'nin de organik sözde lideri Apo'dur. PKK/PYD'yi HDP'yi Meclis'e kim taşıdı? Hangi sistem taşıdı? CHP taşıdı. Kendi milletvekili (Aysu) Bankoğlu geçen gün söyledi, 'Ben PKK'nın oyuna talibim' dedi. Bunu reddetmiyorlar zaten. HDP, PKK'nın siyasi kolu olduğunu reddetmiyor." diye konuştu.

- "Kılıçdaroğlu, Gülen'e geçmiş olsun telefonu açmıştır" Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 2013'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e telefon açanlar arasında kendisinin olmadığını söylemesine ilişkin, yanında getirdiği notu okuyarak "Çıksın cevap versin. Ekim 2013, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'den Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat 'ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı' söylendi. Durumunu sordu, Mustafa Yeşil ile konuştu, geçmiş olsun dileklerini sundu. İlan çıkmadan 3-4 gün önce Ekrem Dumanlı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Baki Özilhan'ı arayıp 'Gazetede vereceğimiz geçmiş olsun ilanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini verelim mi?' diye sordu. Baki Bey bir şeyden haberi olmadığı için Ekrem Dumanlı'ya bir şey söylememiş, Mustafa Yeşil'i danışmanı arar o da Kemal Kılıçdaroğlu'na sorar 'Şimdilik ismime yer vermesinler' der ve gazete ilanında adı çıkmaz ama Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullah Gülen'e geçmiş olsun telefonu açmıştır. Ben bunu yapmadım diyebilir, demesini bekliyorum merakla." ifadelerini kullandı.

- "15 Temmuz'da konseyin ismi neydi?" Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılının ekim ayında Hüseyin Mercan ve Mustafa Yeşil ile bir klinikte buluştuklarını ifade eden Soylu, yine yanındaki notu okuyarak "Mustafa Yeşil, öncelikle cemaatin yaptığı çalışmaları detaylı olarak anlatır. Arkasından hükümetle ilgili sorunları anlatır. KCK, dershaneler, bütün meselelere girer. '28 Şubat'ta bile bu kadar baskı görmediklerini' söyler. 28 Şubat'tan sonra Ecevit'in kendileriyle ilgili ortaya koyduğu alan açmayı değerlendirdikten sonra buna istinaden 'Eğer cennete bir kişiyi gönderme hakkım olsaydı Ecevit'i göndertirdim' dedikten sonra tabanda makes bulur, seçimlerde bunun karşılığında bir olumluluk olur. Toplantılar biter. Mustafa Yeşil, toplantı sonuna doğru 'Bizden istedikleriniz veya F.G'ye söylemek istedikleriniz neler?' der Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu, 'Biz dini cemaatleri sivil toplum olarak görüyoruz, sizinle bir sorunumuz yok.' der. F.G'ye 'Hükümetin politikalarının yanlış olduğunu, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ama ısrarla 'Yurtta sulh' başlığıyla söylesin' der. 15 Temmuz'da konseyin ismi neydi? Desin ki ben klinikte bu görüşmeyi yapmadım. Anladınız mı 'Yurtta sulh konseyinin ne olduğunu?" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, "İsim babasının Kılıçdaroğlu olduğunu mu iddia ediyorsunuz?" sorusu üzerine "Ben kastetmiyorum, kendisi söylüyor zaten. 'Yurtta sulh konseyinin' ismini kim verdi ve sufle nereden geldi? Buna bakmak lazım." yanıtını verdi. - Mansur Yavaş hakkındaki iddialar CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialar hakkında Soylu, "Orada yakalanmış, bu kadar açık ve net. Paraya tamah etmiş, bu da gözüküyor. Yargı bunu çözer, çözecektir, önemli bir bölümünü çözmüş." dedi. Soylu, söz konusu iddiaların, Yavaş'ın adaylığının düşmesine neden olup olmayacağının teknik bir konu olduğunu ve bunu bilemeyeceğini söyledi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin, PKK'nın şehirlere sızmasına "Truva atlığı" yaptığını belirten Soylu, "İlk kez bir terör örgütü, meşru siyasi partilerin içerisine zerk ediliyor." değerlendirmesini yaptı. Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer'i kastederek adını bilmediğini ifade eden Soylu, Soyer'in "Sakin Şehir Toplantıları"na katılmak üzere yurtdışına çıkış izni almak için İçişleri Bakanlığına en çok başvuran kişi olduğunu söyledi.