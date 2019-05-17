Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Binali Bey niye mağdur, aslında millet mağdur, milletin verdiği oyu almış Vatan Partisine, CHP'ye DP'ye, X veya Z partisine yazmış. Ben bunu muhafaza edemeyeceksem niye İçişleri Bakanlığı yapayım, niye milletin hakkını savunayım, niye Amerika'ya kafa tutalım, niye Cerablus'ta mücadele edelim? 3 tane oyu mu koruyup kollayamayayım? Bunu yapan buradaki sandık kurulu başkanıdır." dedi. Bakan Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde yaşadıklarına değinen Soylu, esas görevin alandaki koruma amirine düştüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu: "Biz onu görevlendirmişiz. Koruma amiri Kılıçdaroğlu'nun bütün tehlikelere karşı görevlendirdiğimiz kişidir. temel problem bu, haber vermesi ve tüm tedbirleri alması gereken, kritik durumlarda bilgi vermesi gereken kendisidir. Kendisi ile ilgili soruşturma devam ediyor. Mümkün olduğunca iktidarları zayıflatmak için iktidarsızlık oluşturmak isterler, bunun için iki temel mesele vardır, biri ekonomi biri de güvenliktir. Bu konuda Türkiye dönem dönem acı tecrübeler de yaşadı. Buna karşı tedbirimizi en üst seviyede alarak yolumuza devam ediyoruz. Adalet yürüyüşünde her türlü tedbiri aldık. Bizim görevimiz bu yürüyüşün en sağlıklı şekilde İstanbul'a varmasıydı."

- "Bakanlık olarak görevimiz seçim güvenliğini sağlamaktır" Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: "Seçimi iktidar yönetmez, böyle bir yanlış algı var. CHP, girdiği her seçimde 'Yolsuzluk, hırsızlık var.' dedi. Bu seçimde ilk kez hiçbir şey söylemedi, seçim öncesinde de sonrasında da. Bakanlık olarak görevimiz seçim güvenliğini sağlamaktır. Bu seçimde bir görev daha verildi, dendi ki, 'İlçe seçim kurullarının sandık başkanlarının listesi mülki idare amirleri tarafından verilecektir.' Seçim hukukunun bilen siyasi partilerde bu işle meşgul olmuş partili avukatlardır. Bunun da tüm siyasi partilerde sayısı 20'yi geçmez. Bu iş ülke yönetimidir ve ciddi bir iştir. Biz vatandaşı bilgilendirmek zorundayız. Ama birileri çıkıp, konuyu bilmeden ekranda konuşuyor. YSK biz sandık kurulu başkanları ve üyelerini açıyoruz kararını o gün vermiş olsaydı biz bunların hiçbirini bugün tartışmazdık. Ben müneccim değilim. Maltepe sandık kurul başkanının hangi siyasi partidendir bilemem. Bana vereceksin, ben onun FETÖ ile ilişkili mi, DHKP/C'li mi olup olmadığını veririm. Bugün 230 bin kişinin iki gün içerisinde neci olduğunu sarı zarflarla gönderdik. 230 bin memurun bilgisi YSK'ye gönderildi. Bütün bakanlık memur alırken soruyor, bize sormadan hangi memurun nereye verildiğini bilemeyiz. Binali Bey niye mağdur? Neredeyse 30'un üzerinde sıfır rakamı var Binali Bey'in. Bununla oynayan sandık başkanıdır. Bununla oynayan başkası değildir. YSK'ye en çok itiraz eden insanlardan birisiyim. Hem şahsi olarak, hem de siyasi hayatın içinde olarak."

Bakan Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçimde neden mağdur olduğunu ise şöyle açıkladı: "Binali Bey niye mağdur, aslında millet mağdur, milletin verdiği oyu almış Vatan Partisi'ne, CHP'ye DP'ye, X veya Z partisine yazmış. Ben bunu muhafaza edemeyeceksem niye İçişleri Bakanlığı yapayım, niye milletin hakkını savunayım, niye Amerika'ya kafa tutalım, niye Cerablus'ta mücadele edelim? 3 tane oyu mu koruyup kollayamayayım? Bunu yapan buradaki sandık kurulu başkanıdır. Bunu sandık kurulu başkanının dışında kimse yapamaz, çünkü oradaki sayım düküm cetvelini sandık seçim tutanağına nakleden odur. Hile her türlü yapıldı bunun için Binali Bey mağdurdur diyorum, bunun için millet mağdurdur diyorum. 'Amerika bunu kaydettim.' diyecek. O zaman ben niye burada İçişleri Bakanıyım? Beni buraya getiren bu milletin oyudur ben onu savunamadıktan sonra demokrasi tezi tamamen çöker. Kimse bana demokrasi dersi vermesin. Bu konuda hak iddia edemeyecek tek kurum vardır o da CHP'dir. 3389 tane CHP üyesinin birinci derecede akrabası, sandık kurulu başkanı. 3389 sandıkta hile yapmana gerek yok 200 sandıkta yaptın mı yetiyor. "