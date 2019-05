Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu, Türkiye'de idari karar şerh kaydı bulunan toplam kişi sayısının 343 bin olduğunu, bunun içerisinde adli işlemin 128 bin, arama yakalama kaydı bulunan 26 bin kişi, cezaevlerinde bulunanların sayısının ise 32 bin olduğunu dile getirdi.

FETÖ'den idari karar kaydı olanlardan ihraç bilgisi olan kişi sayısının 130 bin, ihraç bilgisi kaydı olan bulunan kişilerden yurt dışı çıkış yasağı olan kişi sayısı, adli işlemin 57 bin, arama, yakalama kaydı olan 7 bin kişi, ihraç bilgisi kaydı bulunan kişiler arasında cezaevinde olanların da 16 bin 500 kişi olduğunu aktaran Soylu, son 8 ayda, 350 bin 435 kişinin pasaportlarındaki iptal şerhlerinin kaldırıldığını, bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığını ifade etti.

- "Türkiye kendi kalıbını büyütüyor"

Bakan Soylu, "Yabancı yayın kuruluşlarını bir araya getiren motivasyon ne?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Türkiye kendi kalıbını büyütüyor. Kendi kalıbını büyütmesini istemeyenler var. Bu şu demek, etrafta söz söyleme kabiliyetinin oluşması demek. Eskiden oturan bir Türkiye vardı. Şimdi, Amerika İstanbul seçimini not ediyor. Senin İstanbul seçimiyle ne ilgin var da not ediyorsun? Biz not etmeye çalışsak sizin demokrasinizi bu konuda çok notlar yazmak gerek. Ancak şunu söylemek lazım, benim siyasi sezim, seçimin sonuçlarına yönelik bir hazırlık yapmışlar fakat seçimin sonuçları istedikleri gibi çıkmamış. Onların beklediği AK Parti yüzde 35-36'ya çakılacak. Cumhur İttifakı yok 44-45 civarında bir oy alacak. Bu bir meşruiyet tartışması oluşturacak. Bu meşruiyet tartışması içerisinde de bugün Özilhan'ın yazısını ve konuşmasını okuyun, ondan önce ara sıra satır aralarından CHP'li yazarların söylediklerine bir bakın. Artık Türkiye'nin başka bir ittifak, yönetim modeline geçmesi...