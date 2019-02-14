Bakan Soylu: “CHP-İYİ Parti Doğu ve Güneydoğu’da yok, HDP’nin tezgahına ilişmiyorlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz CHP’nin HDP ile neden bu kadar sıkı fıkı olduğunu anlayamıyoruz. FETÖ’nün açıkça bu işe dahil olmasını, buna kimsenin ses çıkarmamasını da anlayamıyoruz. HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor, Kandil çıkıyor ’bu doğru bir stratejidir’ diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP’nin tezgahına ilişmiyorlar” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Soylu, çok önemli bir süreçten geçildiğini, sadece Türkiye içinde değil, dünya ölçeğinde de Türkiye’nin etrafındaki coğrafyada da büyük değişimlerin yaşandığını belirtti. Suriye kaynaklı göç hareketi bir yandan, Türkiye’nin güney sınırının altındaki adı konulmamış savaş bir yandan, terör örgütleri bir yandan Orta Doğu’da sıkıntılı bir hali ortaya koyduğunu ifade eden Soylu, “Bunların hepsinin bize yansıması var. Hepsinin bize maliyeti var. Bu dışarıdaki olumsuzlukların hemen hepsinin içeride son yıllarda yaşadığımız istikrarımıza yönelik tehditlerle bir şekilde ilgisi var. Allah şahittir, Türkiye bu son 6-7 yılda hem içeriden hem dışarıdan gelen bu tazyiklere güçlü şekilde direnmiştir. Güvenlik istikrarından, ekonomik istikrarından ve siyasal istikrarından asla taviz vermemiştir. Esasen birilerinin bozmaya çalıştığı, bizim de ısrarla savunduğumuz nokta, bu üç istikrarın bozulmamasına yöneliktir. Çünkü Türkiye, bugüne kadar ne kazanmışsa istikrar dönemlerinde kazanmıştır” diye konuştu.

“Bu kavga iktidar kavgası değildir, istikrar kavgasıdır”

1950-1960 Menderes dönemi, 1980 sonrası Özal dönemi ve 2002 sonrası AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi ve son 6-7 yıldır özellikle de 17-25 Aralık hadisesinden beri Türkiye’ye net bir saldırı olduğunu ifade eden Soylu, “Türkiye, müthiş bir gayretle kendini savunmaktadır. Arkadaşlar son 6-7 yıldır, ortada büyük bir kavga var. Bu kavga iktidar kavgası değildir, istikrar kavgasıdır. Bizim elimizden almaya çalıştıkları şey iktidar değildir, istikrardır. Dertleri sadece Recep Tayyip Erdoğan değil, Türkiye’nin istikrarıdır. Çünkü istikrarı olan Türkiye güçleniyor ve güçlenen Türkiye’ye diş geçiremiyorlar ve rahatsızlıkları tam anlamıyla budur” şeklinde konuştu. “Güçlü Türkiye’yi istemiyorlar”

Doğu ve Güneydoğu’da bölücü terör örgütü PKK’ya peşkeş çekilen belediyelere kayyum atadıklarını anımsatan Bakan Soylu, sadece 2 yılda Doğu ve Güneydoğu’nun çehresinin değiştiğini, sokaklara huzur geldiğini vurguladı. Türkiye’nin terörle, ekonomiyle, siyasal operasyonlarla yorulmadığı takdirde Türkiye’nin bugün olduğundan çok farklı olacağını vurgulayan Soylu, “İşte onun için bizim ülkemizde yıllardır darbeler olmaktadır. Onun için yıllardır terör örgütlerini beslediler, PKK’ya cansuyu verdiler. İşte onun için 15 Temmuz’u tezgahladılar. Güçlü Türkiye’yi istemiyorlar. İstikrar içinde olan Türkiye’yi istemiyorlar ve bütün güçleriyle, bütün melanetleriyle istikrarımızı bozmak için abanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“CHP-İYİ Parti Doğu ve Güneydoğu’da yok”

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunları anlatmaktaki maksadım şudur; önümüzde bir yerel seçim var. Bizim iddiamız bu seçimin bir gelecek seçimi, beka seçimi olduğudur. Karşımızdaki şer ittifakının da iddiası bu seçimin normal yerel seçim olduğudur. Ama kimin kiminle yan yana geldiğine bakınca bize bu seçim hiç de yerel seçim gibi görünmüyor. Allah aşkına HDP ile Saadet’in yan yana geldiği seçim yerel seçim olabilir mi? İYİ Parti ve CHP’nin yan yana gelmesini geçtim, olabilir, Türkiye sağ-sol koalisyonlarını daha önce de gördü. Bir hayrını görmedi ama en azından denedi Türkiye bunu. Fakat burada başka bir şey var. Burada işin içinde HDP ve PKK var. İşin içinde FETÖ var. İşte burayı izah edemiyoruz. Biz CHP’nin HDP ile neden bu kadar sıkı fıkı olduğunu anlayamıyoruz. FETÖ’nün açıkça bu işe dahil olmasını, buna kimsenin ses çıkarmamasını da anlayamıyoruz. HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor, Kandil çıkıyor ’bu doğru bir stratejidir’ diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP’nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bütün bu garip tabloya bakıp bu seçime kuru kuru yerel seçim diyebilmek mümkün müdür?”

HDP’li Temelli’yi eleştirdi

“Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yi sert sözlerle eleştiren Soylu, “Ahlaksız bir şekilde diyor ki ‘Kürdistan’da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz.’ Bunu TBMM’nin grup toplantısındaki salonunda söylüyor. Cesareti görüyor musunuz?” dedi. “İnsan sıfatında birisi kız polisimizin kolunu ısırmış”

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in Van’da izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısırmasına ilişkin konuşan Soylu, “Gördünüz değil mi insan sıfatında birisi, sıfatı insan sadece, kız polisimizin kolunu ısırmış. Bir gün önce de İstanbul’daki polislerimiz onları hani yürüyeceklerdi betonun üzerine oturttular ya. Bir polis kızımızı orada milletvekili darp etmiş. Bir arkadaşımız vasıtasıyla beni aradı. Dedi ki ‘Bakanım biz onları yürütmedik ne yaparlarsa yapsınlar.’ Şimdi bu irade milletimizin iradesi” diye konuştu. “Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin yakaladık”

Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, “Diyorlar ki ‘çok sert konuşuyorsun.’ Biz görevimizi yapıyoruz. Bu görevimizi de hukukun, demokrasinin, anayasal kuralların içinde yapıyoruz. Madem yanlış işler yapıyoruz elimizde Meclis var, mahkemeler var. Yaptığımız yanlış işlerin bir tanesini söyleyin. Nasıl sert konuşmayacağız? Demişiz ki polislere ‘okulların önünde uyuşturucu satan görürseniz ayaklarını kırın.’ Yanlış mı söylemişiz. Şimdi bakın Pazartesi günü 7 ton esrar yakalandı. 5’i Diyarbakır Lice’de, 2’si İstanbul’da. Önemli bir rakam veriyorum. Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin yakaladık. 2016 yılının tamamıdır bu. Yani 2016’daki 12 ayın tamamını biz sadece şu anda 1.5 aylık süre içinde yakaladık. 57 bin 300 uyuşturucu satıcısı bugün kodeste” şeklinde konuştu.