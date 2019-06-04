Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'nda, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan kendisine 'akıllı ol' diye seslenildiğini söyleyerek, "Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.

Trabzon'da düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile partililer tarafından karşılandı. Soylu ve beraberindekiler ardından Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Soylu, Kato Dağı'ndan geldiğini hatırlatarak "Kato Dağı'ndan Kandil Dağı'na az mesafe kaldı" dedi.

'BEN TRABZON İSTİSMARCILIĞI HİÇ YAPMADIM'

Trabzon'a gelirken havalimanı'nda üzücü bir olayla karşılaştığını anlatan Bakan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen 25 kişilik gruptan kendisine 'akıllı ol' diye seslenildiğini söyledi. Buna çok üzüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Ben akıllı oluyorum. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından değil Kato Dağı'ndan geldim. Allah şahittir, bizim hiçbir yanlışımız olmadı. Ülkenin aleyhine olabilecek bir noktayı kim ne kadar kuvvetli olursa olsun dünyanın hiçbir yerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin koyduğu iradeden geri adım atmadım. Hiç yakışık almayan ve ondan sonra sloganlarla beraber oradan bize nazire eder gibi bizi oradan gönderenleri kınıyorum. Ben Trabzon istismarcılığı hiç yapmadım, hiçbir zaman cıvıklık yapmadım. Hiçbir zaman birine Trabzon üzerinden bir istismar ortaya koymadım. Her türlü yaygarayı koparmaya çalışanlara dikkat ediniz. Bugün karşılaştığım bu manzaraya ben cevap vermekten yoksun adam değilim. Ama o provokasyona gelmem. Birileri düşündüler ki Süleyman Soylu'nun biraz zembereği kısa olur, ona laf söyleriz, oradan başka bir şey çıkartırız. Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.