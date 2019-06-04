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Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

O  SÖZLER KAMERADA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı'nda, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "akıllı ol" diye seslenildiği anlar kameraya yansıdı.

Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)

O SÖZLER KAMERADA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı'nda, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "akıllı ol" diye seslenildiği anlar kameraya yansıdı. Kalabalık içindeki bu kişiye Bakan Soylu'nun "artistlik yapma" dediği duyuldu. Daha sonra Soylu'yu karşılayanlar, "Trabzon'un yiğit, yağız delikanlı evladı, Fatih'in torunu, Soylu Süleyman, hoş geldiniz" sloganları attı. Bakan Soylu, makam aracına binerek havalimanından ayrıldı.

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Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)

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