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Bakan Soylu, Cibutili mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.İçişleri Bakanı Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.Bakan Soylu, görüşmede yaptığı konuşmada, “Özellikle FETÖ konusunda Cubiti’nin Türkiye dostu olarak almış olduğu tavır bizi memnun etmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.
Bakan Soylu, görüşmede yaptığı konuşmada, “Özellikle FETÖ konusunda Cubiti’nin Türkiye dostu olarak almış olduğu tavır bizi memnun etmektedir. Bu konuda hem FETÖ’yü Cibuti’de yeşertmemek için ortaya koyduğunuz irade Afrika Boynuzu için memnuniyet verici bir adımdır. Bugün Türkiye özellikle önemli bir adım atmıştır. Bu önemli adım bir terör koridorunun barış koridoruna çevrilmesi demektir” dedi.
Türkiye’nin 40 yıldan beri bu terör belası ile uğraşmakta olduğunu hatırlatan Soylu, “Bir taraftan göç dalgası ve bir taraftan terör tehdidi ile karşı karşıyayız. Bu süreçte dünyada hiçbir ülke kendisini ayakta tutamaz. Tüm Avrupa’da bize gelen göçmen sayısının dörtte biri var. Tüm Avrupa kara kara düşünmektedir ne yapacağız diye? Çatışma bölgeleriyle Avrupa sınır olsa zannediyorum ki sabahtan akşama kadar kara kara düşünmeye başlardı. Gerek PKK, PYD ve DEAŞ ile eş zamanlı bir mücadele ortaya koyuyoruz. Hemen yanı başımıza gelip DEAŞ’ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyorlar. Bir terör örgütü olan PYD üzerinden DEAŞ mücadelesiyle meşrulaştırarak bölgemizde, coğrafyamızda egemen kılmaya çalışıyorlar. PYD ve DEAŞ ile eş zamanlı mücadele ettik ve Batı’nın çifte standardına bakmadık. Türkiye elini kolunu bağlasın göçü izlesin, hem terör saldırılarına sesini çıkarmasın ve bölgenin istikrarsızlaşmasına sessiz kalsın, bu katlanılabilir bir durum değildir. DEAŞ ile göğüs göğse mücadele tek ülke biziz. Türkiye terörle mücadelede Batı’ya nazaran hep samimi olmuştur. Terörü bu coğrafyadan atana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Terör örgütünün sınırdan attığı havanlar 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep oldu” diye konuştu.
Cibuti İçişleri Bakanı Cheick ise, “Bu karşılamanız beklentimiz üzerinde oldu. Türkiye şüphesiz büyük bir ülke. Eminiz şu an içerisinde bulunduğunuz bu krizi de kolaylıkla atlatacaksınız. Biz de IŞİD ve El-Şebab gibi terör örgütlerinden dolayı terörü biliyoruz. Cibuti’de gerçekleştirdikleri saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Teröristlerin iyisi ya da kötüsü yoktur. Terörist teröristtir. Buna karşı mücadele etmemiz gerekir. Bizim de terörle mücadele konusunda sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu krizi atlatmada size başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

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İçişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü ’İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim’ açıklaması, 2 Ağustos 2018 tarihindeki tweet’ine atıf yapılarak söylenmiştir."İçişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü ’İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim’ açıklaması, 2 Ağustos 2018 tarihindeki tweet’ine atıf yapılarak söylenmiştir."

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