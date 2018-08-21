Bakan Soylu, Cizre'de vatandaşlarla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri, 'buraların hakimi biziz, biz sizi huzursuzlukla karşı karşıya bırakırız' dedikçe, devlet ve millet dayanışmasıyla, milletimizin ortaya koyduğu iradeyle, devletimizin kararlılıklarıyla onları silip süpürüyoruz." dedi. Bakan Soylu, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaretinin ardından yapımı tamamlanan Şırnak Cizre yeni karayolu tüneller bölgesinde incelemelerde bulundu. Yol güzergahı üzerinde bulunan trafik kontrol noktalarında vatandaşlarla ve güvenlik güçleriyle bayramlaşan Soylu, İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yürütülen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında, çocuklara tişört ve kırmızı düdük hediye etti. Cizre ilçesine geçen Soylu, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve bayram dileklerini getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha rahat, demokratik ve milletin lehine bir sisteme adım attıklarını belirten Soylu, milletin kararıyla geçilen yeni sistemin memleketin yararına olacağına inandıklarını kaydetti. Herkesin hayali olan ve "ne zaman bitecek" diye beklenen Şırnak Cizre karayolunun "muhteşem" olduğunu dile getiren Soylu, şöyle konuştu: "Şırnak'ın tamamında neredeyse 11 bine yakın konut yapılmış. Bu, devletin gücünü ortaya koyuyor. Lafı karnımda saklamadığımı bilirsiniz. Birileri, 'buraların hakimi biziz, biz sizi huzursuzlukla karşı karşıya bırakırız' dedikçe, devlet ve millet dayanışmasıyla, milletimizin ortaya koyduğu iradeyle, devletimizin kararlılıklarıyla onları silip süpürüyoruz ama silip süpürürken imar ve inşayı, milletimizin ruhunu, birlik ve beraberliğimizi unutmuyoruz. Sildiğimiz, süpürdüğümüz, terör ve onların çocuklarımızın geleceğine musallat olma anlayışıdır, buraların huzurunu bozma anlayışıdır. İş adamlarımıza, esnafımıza, yarın büyüyecek doktor, mühendis, öğretmen, avukat olacak çocuklarımızın geleceğini engelleme konusunda ortaya koymuş oldukları anlayıştır. Büyük bir bölümünü bitirdik. Türkiye'nin içerisinde 790 terörist kaldı. Allahımıza şükürler olsun sınırlarımızı şimdi daha kavi tutuyoruz. Mücadelemizi daha kavi yapıyoruz, teknolojimizi yükseltiyoruz. Bugün size Doğu ve Güneydoğu'da huzur var dersem, kimse yok demez. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da, Van'da, Cizre'de, Şırnak'ta ve Diyarbakır'da huzur var. Bu huzuru ortadan kaldırmak isteyenlere müsaade etmeyelim."

- "Oyunuzla bu memleketi bölmeye çalışanlara müsaade etmeyin" Herkesin hür ve özgür olduğu, demokrasi içinde rahat bir şekilde kendisini ifade edebildiği bir Türkiye istediklerini ifade eden Soylu, Türkiye'nin, bugün etrafındaki coğrafyaya güven veren bir ülke, Suriye, Irak, İran, Yemen, Fas ve Tunus'una kadar herkesin ümitle baktığı bir Türkiye olduğunu anlattı. Soylu, "Türkiye'nin bu halini Türkiye'den almak isteyenlere hep birlikte müsaade etmeyelim." ifadesini kullandı. Bölgenin çok sıkıntılı dönemlerden geçtiğini anımsatan Soylu, seçimlerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Tercihler kullanıldı. PKK'nın siyasi oyuncağı olan sözde siyasi bir partiye tercihlerde bulunuldu. Şurada çok kısa bir süre içerisinde, onların yıllardan beri yapmadıklarını devletin ve milletin vermiş olduğu tahsisatı, terör örgütüne aktardıkları paralarla, şuralarda çocuklarımıza, vatandaşlarımıza, yollar, parklar, çevremize çok güzel adımlar attık. Yapılabileceğini gösterdik. Elinizde tuttuğunuz en kıymetli imkan oyunuzdur. Oyunuzla bu memleketi bölmeye çalışanlara ne olursunuz müsaade etmeyin."

Soylu, herkesin tercihini kullandığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kullanılan tercihin bir kısmına biz itiraz ettik. Doğru olmadığını düşünüyoruz. Benim şahsi kanaatim. Demokratik olarak bunu söylüyorum. Bizim bu yaptıklarımızdan, attığımız adımlardan sonra bizi daha güçlü, daha kuvvetli kılmanızı istiyoruz. Terör örgütüne prim tanınmamasını, onların şımarmamasını istiyorum. Onların siyaset ve demokrasi üzerinden terörle milletimize, burada yaşayan vatandaşımıza, çocuklarımızın geleceğine musallat olmamasını istiyorum. Biz sizin için gayret gösteriyoruz, emek sarf ediyoruz. Aynı emeği sarf edeceğiz, devam edeceğiz. Bu topraklarda hizmetten, kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğimizi, Kürt kardeşlerimizle beraber bu memleketin ve dünyanın yarınlarına güçlü adımlar atacağımızı ifade etmek zorundayım. Biz bu idealden vazgeçmeyiz. Birbirimizi kucakladığımız bir bayram günündeyiz." - "Sınırların ötesinde de onları affetmeyeceğiz" Artık ızdırabı, sıkıntıları, dertleri geride bırakma, topyekün birbirlerine sarılma zamanı olduğunu vurgulayan Soylu, bu bayramın, hep birlikte yeni bir başlangıç ve yeni bir adım olarak değerlendirmesini istedi.

Soylu, "Ülkenin herhangi bir yeriyle ilgili ne düşünüyorsak Cizre için de aynısını düşünüyoruz. En büyük derdim buradaki vatandaşların terör örgütünden çektikleri sıkıntıları çocukların çekmemesi." dedi. Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Terör meselesinde terör örgütünü affetmeyeceğiz. Bilesiniz ki daha yeni başladık. Sınırların ötesinde de onları affetmeyeceğiz. Bu kararlılığımız nettir. Her gün kabiliyetlerimiz artmaktadır. Çünkü size, bu memlekete, okullarımıza gitmek isteyen çocuklarımıza, tarlalarından ahırlarından damlarından verim almak isteyen insanımıza, yaylaları kullanmak isteyen insanlarımıza çok bedel ödettiler." Şırnak-Cizre arasındaki yolun, terör nedeniyle yıllardan beri yapılamadığını aktaran Soylu, "En son bir yüzbaşımızı, Cizreli bir korucumuzu şehit verdik orada, vazgeçtik mi? Vazgeçmedik. Yolu açtık mı? Açtık. Terör örgütünü, burayı kalkındırarak, geliştirerek daha mamur hale getirerek mağlup ediyoruz, mağlup etmeye devam edeceğiz. Ama sizden daha fazla güç, kuvvet, kudret istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu yolculukta buradan alacağımız destek sadece Türkiye'ye yönelik değil dünyaya bölge coğrafyamıza yönelik bir destektir. Bunu hep birlikte sağlayalım." ifadelerini kullandı.