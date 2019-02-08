HABER

Bakan Soylu, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da çöken binanın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Malatya'da iki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var (1)Malatya'da iki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var (1)
Bir ayda iki kere soyulduBir ayda iki kere soyuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.