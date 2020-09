Bakan Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak

Teknolojisi çok gelişti. Başlangıcından çok daha ilerisine gitti. Akıncı geldiği andan itibaren bizim havada durabilme kabiliyetimiz çok daha fazla olacak. Bu terör örgütünün kırsalda durabilmesini kısaltacak. İstihbaratımız her yönüyle muhteşem çalışıyor. Çok önemli, Türkiye'yi sarsacak olayları ses çıkarmadan hallediyor.

İlmin afeti kibirdir. Mevlana da derki: A be kardeşim etme, şekerle zehirli bir araya koyma. Bu ülkede 15 Temmuz'u fabrikadaki işçi mi yaptı? Kim yaptı 15 Temmuz'u? Kamu diplomasisi! Devlete girip sızmışlar bunlar. Türkiye'nin işgal hareketini gerçekleştirmek üzere ülkemizi satmışlar. Biz 15 Temmuz'dan sonra bir karar aldık. Devlete güvenlik tahkikatıyla adam alalım. Bir derdimiz olmasa bunu ortaya koymayız. Ben endişe içerisindeyim. Bunu tehdit olarak algılıyorum. 15 Temmuz'da bu Anayasa yok muydu? Nasıl darbe yaptılar? Daha yeni Şırnak Adliye'de bomba yakalandı. Karlov'u kim öldürdü? FETÖ'cü polis öldürdü. Bütün bunlar varken biz devlete adam alırken kılı kırk yarmayalım mı

AYM Başkanı, polis akademisi başkanıydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ben ihraç ettim. Biz bu milletin başına bu felaketi nasıl getirebiliriz? Bu nesil bu ülkede her şeyi gördü. Yokluk gördü mü, açlık gördü mü, ABD'nin parmak salmasını gördü mü? Bunların hepsini bu ülke gördü. Gelecek nesiller neden bunu görsün? İlmin kibrine kapılmayın. Türk yargısı büyük bir sınav veriyor.

Buna imza atan kimin tarafını tutacak? AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım. Bir de Can Dündar var. Can Dündar'ı kim bıraktı. Kaçtı gitti. Daha demin tweet attı. Özgürlüğü savunmaya çalışan taraf biziz.

Erkan İsa Arat, ilk önce Ağrı Tutak kayyumuydu. Hakkında bir ifade var. İfade kuvvetli ifade değil. Şuradaki ev sohbetinde gördüm diye. Buna ait soruşturma açılmış. Ne zaman ankesör geldi. Oturduk 2-3 gün üzerinde çalıştık. Sonra baktık ki bunu tutabilme durumu mümkün değil. Bylock gördüğün zaman direkt alıyorsun ama bir iki tane ev sohbetine gitti diye.. Operasyonel hat çıktığı andan itibaren veya yeni bir ifade geldi; Biz bunu şurada gördük ev abisiydi itibaren hemen incelemesini yaparsın tedbirini alırsın. Bunu söyleyenler de mahkemede önemli ifade verenler. Her türlü ilişkiye bakıp karar veriyoruz. Biz yeni bir delil bulduk. Yeni delil bulduktan sonra tedbiren tam anlamıyla tespit etmek için açığa aldık. İçeride mengeneyi sıkıştırdık. İçeride hareket kabiliyeti yok. Dışarıdaki FETÖ'cüler esas dışarıdadır. ABD, Avrupa ve diğer ülkelerdedir. FETÖ bir istihbari bir terör örgüttür. Biz kripto mesajlar çözüyor. Böyle bir kripto örgütün elbette ki kırıntıları olacaktır. Türkiye'de FETÖ'nün etkinliği kalmadı.

DEAŞ'tan 2020 yılında 2 bin 200 terör eylemi engellemişiz. 26.8 ton bomba. Türkiye, güvenlik açısından 24 saat çalışıyor. Bir ilde bir iş yaşadığımız zaman evladımıza kavuşmuş gibi seviniyoruz. Bunların arkasında bir yapı olduğu aşikar. ABD'nin DEAŞ konusundaki tezi, kendisine aittir. DEAŞ'la PYD'yi bir araya getirmedim ki. Türkiye yapmadı bunu. PYD niye DEAŞ'lıları bıraksın. Şimdi bu büyük bir oyunun parçası. Ayasofya ile DEAŞ'ın fikri olarak ne çatışması olabilir? Burada hiç kimsenin endişesi olmasın. Her şeyi adım adım takip ediyoruz.

Bizim ortak söylemimiz vardır; Biz her söylenen bilgiyi ciddiye alırız. Biz bilgiye açız. Bize ne bilgi verilirse onu analiz etmek ve ondan bir şey çıkarmaktır. 2016'dan 2020'ye kadar bunlara mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık. En son Bursa'da Uzi yakalandı. İstanbul'da Ayasofya ve derneklere bir hareketlilik vardı o yakalandı. DEAŞ'la ilgili bir hareketlilik olduğu zaman ben kamuoyuna söylüyorum. Neticede kanadı bulduk. Başarılı operasyon yaptık. Adamın aynı zamanda emiri olduğunu öğrendik. Türkiye, Selefilerle yıllardır mücadele ediyor. Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Yaklaşık 28 tane dernek ve vakfa gözaltı yapmışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. 1-2 gün içerisinde Cübbeli Ahmet Hoca bildiğini anlatacak.

Doğu'dan gelen eroin, Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Örneğin skunk batı mahreçlidir. Bonzai de batıdan gelir. Esas bu yıl bizim tehlike olarak gördüğümüz 3 şey vardı. Birincisi esrarın artacağını düşündük. Skunk'ın artacağını düşündük. Türkiye'nin şuan en büyük tehlikesi metanfetamindir. Çok kuvvetli bir uyuşturucudur. Türkiye'nin her tarafında bu mücadeleyi yapıyoruz. Öngörilerimiz de tutuyor. Uluslararası piyasayı takip edip birçok ülkeyle işbirliği yapıyoruz. Esas buradaki bomba, Cumhuriyet tarihindeki en büyük kenevirdir. Tam 111 milyon. Kanalizasyondan örnek alıp hangi şehirde ne kadar uyuşturucu kullanılıyor bunu öğreniyoruz. Şu anda 16 şehirde devam ediyor. Bunu 64 ile çıkaracağız.

KADIN CİNAYETLERİ

Aile Bakanlığı, kadın cinayetleri ve aile içi şiddetine yönelik patron. Biz Aile Bakanlığı'na göre partnerleriz. Önleyici kuvvet kolluğuyuz.

Türkiye'de kadın cinayetlerini istismar edenler var. Farklı çatışmaları sunanlar var. Meseleyi sürekli olarak kadın cinayetleri üzerinden, aileyi geri plana getirmeye çalışanlar var. Tabi bu Türkiye'nin genel kültürel açısından sıkıntılı bir durum. Aile içi şiddete bizim müsamaha göstermemiz tabi ki mümkün değil. Avrupa'da kadın cinayetleri yükseldi. Fransa'da rekor kırıldı. Biz yılbaşında bakanlıklarımızla bir araya geldik ve bir eylem planı oluşturduk. Bundan sonra şunları gerçekleştireceğiz ve ortaya koyacağız dedik. Kadına şiddete karşı aile içi bürolar kurduk. Koruma kararlarında 2019 yılı ilk 8 ayda 64 bin 10 iken 2020'de aynı tarihte yüzde 49 arttı.

KORONAVİRÜS VE MASKE TEDBİRLERİ

Toplu taşımıyla ilgili genel tedbirlerimizi aldık. Maske ile ilgili her gün denetim yapıyoruz. Yaklaşık her hafta genel denetimler yapıyoruz. Şu anda muhtarlarımız Belediyelerimiz dahil olmak üzere. Elbetteki maske takmak bir hak, bir başkasına virüs bulaştırmak o kişinin hakkına girmektir. Biz her düğüne 500 polis gönderemeyiz. Bu bir idari olayı. Ama sonucu kötüye dönecek bir idari olayı. Burada birbirimize destek olmalıyız. Tekrar eski günlere dönmemeliyiz. Evden çıkamadığımız, karantinanın olduğu. Salgının nasıl yayılacağını bilmiyoruz.