HABER

Bakan Soylu, Çukurca'da eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

RADYO AÇILIŞI YAPIP, PARTİLİLERE SESLENDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca'da yayın hayatına başlayan Çukurca FM'in açılışını yaptıktan sonra programa konuk oldu.

Bakan Soylu, Çukurca'da eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı (2)

RADYO AÇILIŞI YAPIP, PARTİLİLERE SESLENDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca'da yayın hayatına başlayan Çukurca FM'in açılışını yaptıktan sonra programa konuk oldu. Soylu, ilçede böyle bir radyonun varlığının hem dinleyicileri hemde kendilerini mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:
''Türkiye'nin bir sınır ilçesinde, en öte tarafında bu imkanların buradaki vatandaşlarımızla buluşması bizleri bu millete hizmetkâr olan insanları çok mutlu ediyor. Hayal ötesi gerçeklerle burada buluşuyoruz. Şu an radyodayız. Şunu görüyoruz; terör örgütü denilen bu alçak örgüt bu insanlarımız geleceklerine el koymadığı sürece Türkiye'nin geleceğinin ne kadar iyi olduğunu, insanların, çocukların yüzlerinin ne kadar huzurlu olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Muharrem ayındayız; aşure sofrası etrafında Alevisi, Kürdü, Türkü, Arabı, hepsiyle kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Kim bunları ortadan kaldırmaya çalışırsa da esas itibarıyla bu ülkemize milletimize yazık etmektedir. Buna da müsaade etmeyeceğiz."
Bakan Soylu, programda, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayattayken seslendirdiği şarkıya da eşlik etti. Bakan Soylu, üs bölgesindeki güvenlik güçlerine Ayten Alpman'ın seslendirdiği 'Memleketim' şarkısını, öğretmenlere de Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği 'Mağusa Limanı' parçasını armağan etti.
Radyo açılışı ve programın ardından Bakan Soylu, Ak Parti İlçe Başkanlığı'na geçerek partililere hitap etti. Bakan Soylu, şöyle dedi:
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kaybettiren PKK'dır ve onun sözde siyasi partisidir. Sinema salonu açtık, radyo açtık, yollar asfalt. Bir taraftan gelen birçok hizmet var. Hastanemizde eksiklik yok. Okulumuzun açılışını yaptık, öğretmen eksikliğimiz söz konusu değil. Bir öğretmen var, o da askere gitti, gelecek. Çocuklarımızın zihinlerini bulandıranlara müsade etmeyin. Alenen de karşı çıkın sokağın ortasında. Düşsünler bu memleketin yakasından, Kürt kardeşlerimizin yakasından düşsünler. Bu kadar basit, bu kadar net. Bir insan kendi memleketindeki insanların geri kalmasını ister mi? Yoksullaşmasını ister mi? Bunlar istiyorlar. Bizim işimiz aydınlık gelecektir. 14 yaşın altındaki çocukları dağa götürüp orada 14 yaşındaki çocuklara terörizmi öğretiyorlar. Biz devlet olarak soruyoruz. Siz de siyasi parti temsilcileri olarak bunlara bu hesabı sandıkta soracaksınız. Bu kadar kayyum var. Büyük hizmetler getirdiler. Demek ki oluyor. Paralar nereye gidiyordu? Dağa, silahı satanlara, silaha. Bunu yaşatmak isteyenlere, ayrılıkçılık yamak isteyenlere cevabınız net ve açık. Avuçlarını yalasınlar. Hadlerini bildiririz, bildirmeye devam ederiz. Ama esas iş sizdedir, demokrasidedir, siyasettedir."

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu, Çukurca'da eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı (2)

PARTNERSeda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...Seda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...
İYİ Parti'li Nuhoğlu: Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekİYİ Parti'li Nuhoğlu: Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerek
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü

TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Faruk Çelik'ten açıklama

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Faruk Çelik'ten açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.