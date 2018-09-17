Bakan Soylu, Çukurca'da eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı (2)

RADYO AÇILIŞI YAPIP, PARTİLİLERE SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca'da yayın hayatına başlayan Çukurca FM'in açılışını yaptıktan sonra programa konuk oldu. Soylu, ilçede böyle bir radyonun varlığının hem dinleyicileri hemde kendilerini mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:

''Türkiye'nin bir sınır ilçesinde, en öte tarafında bu imkanların buradaki vatandaşlarımızla buluşması bizleri bu millete hizmetkâr olan insanları çok mutlu ediyor. Hayal ötesi gerçeklerle burada buluşuyoruz. Şu an radyodayız. Şunu görüyoruz; terör örgütü denilen bu alçak örgüt bu insanlarımız geleceklerine el koymadığı sürece Türkiye'nin geleceğinin ne kadar iyi olduğunu, insanların, çocukların yüzlerinin ne kadar huzurlu olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Muharrem ayındayız; aşure sofrası etrafında Alevisi, Kürdü, Türkü, Arabı, hepsiyle kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Kim bunları ortadan kaldırmaya çalışırsa da esas itibarıyla bu ülkemize milletimize yazık etmektedir. Buna da müsaade etmeyeceğiz."

Bakan Soylu, programda, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayattayken seslendirdiği şarkıya da eşlik etti. Bakan Soylu, üs bölgesindeki güvenlik güçlerine Ayten Alpman'ın seslendirdiği 'Memleketim' şarkısını, öğretmenlere de Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği 'Mağusa Limanı' parçasını armağan etti.

Radyo açılışı ve programın ardından Bakan Soylu, Ak Parti İlçe Başkanlığı'na geçerek partililere hitap etti. Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kaybettiren PKK'dır ve onun sözde siyasi partisidir. Sinema salonu açtık, radyo açtık, yollar asfalt. Bir taraftan gelen birçok hizmet var. Hastanemizde eksiklik yok. Okulumuzun açılışını yaptık, öğretmen eksikliğimiz söz konusu değil. Bir öğretmen var, o da askere gitti, gelecek. Çocuklarımızın zihinlerini bulandıranlara müsade etmeyin. Alenen de karşı çıkın sokağın ortasında. Düşsünler bu memleketin yakasından, Kürt kardeşlerimizin yakasından düşsünler. Bu kadar basit, bu kadar net. Bir insan kendi memleketindeki insanların geri kalmasını ister mi? Yoksullaşmasını ister mi? Bunlar istiyorlar. Bizim işimiz aydınlık gelecektir. 14 yaşın altındaki çocukları dağa götürüp orada 14 yaşındaki çocuklara terörizmi öğretiyorlar. Biz devlet olarak soruyoruz. Siz de siyasi parti temsilcileri olarak bunlara bu hesabı sandıkta soracaksınız. Bu kadar kayyum var. Büyük hizmetler getirdiler. Demek ki oluyor. Paralar nereye gidiyordu? Dağa, silahı satanlara, silaha. Bunu yaşatmak isteyenlere, ayrılıkçılık yamak isteyenlere cevabınız net ve açık. Avuçlarını yalasınlar. Hadlerini bildiririz, bildirmeye devam ederiz. Ama esas iş sizdedir, demokrasidedir, siyasettedir."

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