Bakan Soylu: Cumhuriyetimizi geleceğe taşımaya kararlıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet demek, milli iradenin üstünlüğü demektir. Bu noktadan hareketle adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber, hem tarihten getirdiğimiz anlayışımızı, hem de 95 yıl önce büyük fedakarlıkla kurmuş olduğumuz güzel Cumhuriyetimizi geleceğe taşımaya kararlıyız" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyetin 95'inci yıldönümünü idrak etmenin sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını belirten Bakan Soylu, "Aziz Milletimiz, bu iki bin yılı aşkın serüvenin her anında insanlık için yüz akı olmuş; merhamet, adalet ve insan onuruna ait bir iddia ortaya koymuştur. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettik.Ancak hiçbir zaman mazlumun yanından zalimin yanına göç etmedik. Balkanlardan Kuzey Afrika’ya, Arabistan’a ayak bastık. Ama hiçbir zaman sömürüye, gözyaşına, yıkıma adım atmadık" dedi.

'CUMHURİYET DEMEK, MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜ DEMEKTİR'

"İşte bu asil anlayışın evlatları, dünyadaki haksızlığa, sömürüye ve varlığına yönelmiş küresel bir saldırıya karşı korkmadan, değerlerini yitirmeden büyük bir direniş ortaya koymuşlar ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizi ilan ederek ,ebedi istikametimizi belirlemişlerdir" diyen Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "O gün, karanlık emellerini gerçekleştiremeyip hüsrana uğrayanlar, sonraki 95 yıl içinde bizi darbelerle, terörle yıldırmaya, bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya, hatta bir gece devletimizi ele geçirmeye çalıştılar. Ancak Aziz Milletimiz o yüksek ruhuyla bütün bunları elinin tersiyle itmiş, 15 Temmuz’da meydanlarda, terörle mücadelede dağlarda, bu karanlık zihniyete kendi iradesiyle gereken cevabı vermiştir.Yaşadıklarımız ne olursa olsun, çizgimiz değişmemiştir. Bugün Afrika’da içilen bir bardak suda, Ege’de denizdeki imdat çığlığına uzanan elde, bu Aziz Millet için edilen dualar vardır. Cumhuriyet demek, milli iradenin üstünlüğü demektir. Bu noktadan hareketle adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber, hem tarihten getirdiğimiz anlayışımızı, hem de 95 yıl önce büyük fedakarlıkla kurmuş olduğumuz güzel Cumhuriyetimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün komutanlarını, askerlerini, şehit ve gazilerini; kırmızı, yeşil ve kırmızı-yeşil şeritli, pirinçten ve şereften mamul bir madalyayı göğsünde takmış olan bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Aziz Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum."

ANKARA,(DHA

