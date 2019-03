Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdek’te vatandaşlarla buluştu. Seçime 3 gün kaldığını belirten Süleyman Soylu, ülkenin vereceği kararla Türkiye’nin geleceğinin değiştirilmemesini istedi. Terör konusunda devletin yaptıklarını anlatan Süleyman Soylu, tek terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin önünün kesilmesi için her türlü entrika ve oyunun yapıldığını belirten Süleyman Soylu, “Şurada seçime 3 gün kaldı. Ülkem bir karar verecek, büyük milletimiz, aziz milletimiz bir karar verecek. Hem dünümüz için bir karar verecek; yani bize emanet edilenler için karar verecek. Hem bugünümüz için karar verecek, hem de inşallah gelecek nesillerimiz için, yarının Türkiye’si için, güçlü Türkiye’miz için bir karar verecek. Aynı zamanda 780 bin kilometrekare için değil, yani kendi ülkemizin sınırları için değil, aynı zamanda ülkemizin yarınları için, etrafımızdaki coğrafya için; aynı zamanda yüzünü Türkiye’ye dönmüş ve Türkiye’den güç bekleyen, medet bekleyen, Türkiye’den hakkın ve hakkaniyetin tarafını tutmasını bekleyen insanlık için Pazar günü hep birlikte bir karar verecek. Evet, bu karar inşallah ülkemizin yarınlarına da umut verecek. Çünkü çok sıkıntılı dönemlerden geçtik, milletimiz geçti, ülkemiz geçti. Bu ülkedeki başbakan asıldı. Kolay bir iş değildi, bu ülkede bakanlar asıldı. Hanımefendiler; hepimize, hepimizin annelerine şunu söylediler: ‘evlatlarınızı bu işlere karıştırmayın, bu ülkeyi idare ettirmeyin ve boyunuzu aşmayın’ dediler. Kıymetli Erdekliler sadece o mu? Hayır. Her 10 yılda bize bunu hatırlattılar. 60’da, 71’de, 80’de, 28 Şubat’ta, 27 Nisan’da ve en son o Amerikan uşağının, o Pensilvanya’daki şarlatanın yapmış olduğu 15 Temmuz darbesinde bunu hatırlattılar. Bize, ‘siz bu ülkeyi idare edemezsiniz, yönetemezsiniz’ dediler. Niçin huzurunuzdayız biliyor musunuz? Bir tek şey için; 10 yıllardır saldırıyorlar bu ülkeye. Benim ülkem büyümesin, benim ülkem güçlenmesin, kuvvetli olmasın diye. Erdekliler bir an geri adım atmadınız, savrulmadınız. Elif gibi dimdik ayakta durdunuz. Size minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek için huzurunuzdayız” diye konuştu.

"Kaos oluşturmak istiyorlar"

Türkiye’nin kaoslar ve kargaşalarla ilerlemesinin istenmediğini kaydeden Süleyman Soylu, “Laik, dindar dediler bizi birbirimizden ayırabilmek için. Hepsi şu ayağımızın önüne baktırabilmek içindi. Hiç ufka bakmayalım, geleceği planlamayalım, hep sevincimizi kursağımızda bırakabilmek için on yıllardır saldırdılar. Yapmadıkları kalmadı. Hep küçümsediler, hep Amerika’dan, Avrupa’dan parmak salladılar. ‘Yapmazsanız ha’ diye başlayan cümlelerle milletimizi, ülkemizi on yıllardır tehdit ettiler. İstediler ki özgür olmayalım, hür ve bağımsız olmayalım, güçlü olmayalım. Yapmadıkları kalmadı bu ülkeye. Bizi birbirimizden ayırmak için her türlü fitne tohumunu ektiler bu ülkeye. Ve amaçları şu; zayıf bir Türkiye olsun, burayı istedikleri gibi yönetsinler. Amaçları şu; adım atan bir Türkiye olmasın. Hep kendi iç kaoslarıyla, kargaşalarıyla uğraşan bir Türkiye olsun. Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü de burnumuzdan getirmek istediler. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları hatırlarsınız 2015 7 Haziran’da PKK’nın siyasi kolu olan HDP yüzde 13 oy aldı. Daha ne istiyorsun? Belanı mı arıyorsun? Meclise girmişsin. İktidarız, çukur olaylarıyla beraber doğu ve güneydoğuyu yakıp yıktılar. Siirt hastanesini bir günde 7 kez yaktılar, 25 bin evi tarumar ettiler. Yetmedi camileri, kütüphaneleri yaktılar. Dertleri oy değildi, demokrasi, temsil değildi. Dertleri bu milletin yarasına merhem olmak değildi elbette. Dertleri tek ve net; Türkiye’yi kaosa, kavgaya itmek, karmaşık bir ülke haline getirebilmek. On yıllardır bu senaryonun parçasını ortaya koydular. Kavgada kim kız verir Erdekliler? Bu ülkeye yatırım yapılmasın diye, bu ülke büyümesin, zenginleşmesin diye, aman Türkiye’de kaos, kargaşa var diye bu ülkede bu olayların hepsini çıkardılar. Yetmedi ardından 15 Temmuz darbesi. Yetmedi bu ülkede 1,5 yıl önce Irak’ın kuzeyinde devlet kuracaklardı. Referandum yaptılar hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu kurmuşlardı biliyor musunuz bunu kim engelledi? Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Bir hat kuracaklar Türkiye’yi Ortadoğu’dan, ticaret yollarından, kendi havzasından, Türkiye’yi gönül coğrafyasından ayıracaklardı. Dertleri oydu ve buna müsaade etmedik biliyor musunuz? Buna Türkiye müsaade etmedi, bu millet müsaade etmedi. Sadece müsaade etmekle kalmadık, dünyaya bir not, gelecek nesillerimize de bir miras bıraktık. Dedik ki; ‘ey dünya dinle bizi’ bunu Tayyip Erdoğan söyledi; ’bu coğrafyada ben karar vermedikçe kimse oyun kuramaz’ dedi. Gezi olaylarında bu ülkede faiz 3,5-4’tü. Gezi olayları bitti faiz yüzde 15’e çıktı. Bugünden o güne çıkınca bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiler, ültimatom verdiler. Dediler ki ‘sen şehir hastanelerini yapamazsın’ yaptık mı? Dediler ki ‘sen dünyanın en büyük barajını, hava limanını, tünellerini, Marmaray’ı, Osmangazi Köprüsünü, Yavuz Sultan Köprüsünü, 81 ildeki üniversiteleri, bölünmüş yolları, otobanları yapamazsın dediler. Sen nükleer santrali yaparak Türkiye’nin enerji açığını kapatamazsın dediler. Dediler ki ey Türkiye sen insansız hava aracı yapamazsın, sen Atak helikopteri, Milgem savaş gemisini, yerli mühimmat, füze yapamazsın dediler. Erdek; oh yaptık mı? Üzerimize geldiler. Türkiye’nin ayakta kalmaması için geldiler” dedi.