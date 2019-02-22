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Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde terörle mücadele konusuna değinerek, "Bu dağlarda 1990 ile 2000 yılları arasında 15 bin terörist vardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde terörle mücadele konusuna değinerek, "Bu dağlarda 1990 ile 2000 yılları arasında 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 kaldı, saklandılar. 700’ü de kafalarını çıkardığı an keseceğiz. Hiç merak etmeyin. Kafalarını çıkaramıyorlar. Fare gibi sıçan gibi kaçıyorlar" dedi.
Bakan Soylu, Erzincan’daki temaslarının ardından Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine geldi. Cuma namazını burada kılan Soylu daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti.
Terörle mücadeleye değinen Soylu, "Bu dağlarda 1990 ile 2000 yılları arasında 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 kaldı, saklandılar. 700’ü de kafalarını çıkardığı an keseceğiz. Hiç merak etmeyin. Kafalarını çıkaramıyorlar. Fare gibi sıçan gibi kaçıyorlar. Şimdi teröristin ayağına basıyor muyuz? Uyuşturucu satıcısının ayağına basıyor muyuz? FETÖ’nün ayağına basıyor muyuz? PKK’nın ayağına basıyor muyuz? DEAŞ’ın ayağına basıyor muyuz? Türkiye’ye kumpas kurmaya çalışanların ayağına basıyor muyuz? Cumhur İttifakı işte bunun için kuruldu. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. İnşallah bu güçle beraber önümüzdeki 4,5 yılda hep birlikte daha kuvvetli daha güçlü adımlar atacağız. Geçen hafta Hakkari’ye gittim. Sokaklarında dik yürüdüm. Oradaki kardeşlerim de artık sokaklarda dik yürüyor. Anneler, babalar çocuklarıyla beraber gecenin saat birine kadar PKK’nın musallat olmadığı, dükkanlardan haraç almadığı, insanları tehdit edemediği herkesin huzurla geleceğe baktığı bir Türkiye var. En ufak bir şey yaptıkları zaman gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist kaldı"

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