HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan 23 Nisan mesajı

Bakan Soylu'dan 23 Nisan mesajı

23.04.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Soylu'dan 23 Nisan mesajı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından çocuklarla birlikte çekilen fotoğrafı ile paylaştığı mesajında, 23 Nisan 1920'deki ilk adımın, çocuklar kadar güzel başlangıç olduğunu belirtti.

Soylu, TBMM'nin 101 yıl önceki açılış duyurusunda yer alan 'Bütün sivil ve askeri makamların emir alacağı en yüce makam, bu Meclis olacaktır' ibaresinin, hem verilecek mücadelenin karakterinin tarifini hem de millet iradesinin nerede konumlanacağının açık ve net ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Soylu, "Her ne kadar birtakım zihinler Kurtuluş Savaşımızı ve güzel cumhuriyetimizi şekillendiren bu prensibi kavramakta 101 yıl sonra bile hâlâ zorlanıyorsa da aziz milletimizin bir asırdan beri verdiği demokrasi ve yükseliş mücadelesi, bugün gerçek meyvelerini vermektedir. 101 yıl önce bugün atılan adımın ortaya koyduğu mücadele, aynı hedeflerle ve her gün daha da gelişerek sürmektedir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de, karanlık küresel vicdanlara karşı, özellikle 21'inci yüzyılın başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem kendi bekâsını hem inancının ve değerlerinin gereğini hem de insanlığın onurunu savunmaktadır" dedi.

Bakan Soylu'dan 23 Nisan mesajı

Ankara'da 23 Nisan coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'deAnkara'da 23 Nisan coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajıKılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

Yamaç veda pozunu paylaştı

Yamaç veda pozunu paylaştı

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.