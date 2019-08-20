Bakan Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmaları hakkında açıklama

Bakan Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınması üzerine yaptığı açıklamada 'Türkiye belediyeler üzerinden terörün merkezi haline getirilmeye çalışılıyor' dedi.
Soylu'nun açıklamaları:
Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir.
Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler.
Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara devletin, Anayasanın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır.