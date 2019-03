Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Vatandaşların sık sık ‘Ahlat seninle gurur duyuyor’ sloganları üzerine Bakan Soylu, “Biz Ahlatla gurur duyuyoruz. Bu kadar saldırmalarına rağmen, bu kadar milletimizi rahatsız etmek istemelerine rağmen, on yıllardır içeriden ve dışarıdan huzurumuzu bozmak istemelerine rağmen Ahlat elif gibi dik durdu biz minnettarız, müteşekkiriz” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ORTADOĞU'DAN GÜNEYİNDEN AYIRMAK İSTEDİLER"

Türkiye’nin üzerinde büyük oyunlar oynandığının altınız çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bakın on yıllardır bu ülke insanına ve bu ülkeye sıkıntıya sokuyorlar. Rahat etmemizi istemiyorlar. Huzurlu olmamızı istemiyorlar, büyümemizi istemiyorlar, zenginleşmemizi istemiyorlar, tam bağımsız olmamızı istemiyorlar, sevincimizi yaşamamızı istemiyorlar. Ülkemizin yarına umutla bakmamızı istemiyorlar. Bu ülkede başbakan astılar, bu ülkede bakanlar astılar, bu ülkede milletin seçtiği adamları, liderleri gazete manşetleriyle itibarsız hale getirmeye çalıştılar, ailelerine saldırdılar. Amerika’dan Avrupa’dan bize parmak salladılar. Ekonomimize saldırdılar, terör çıkardılar, anarşiyi çıkardılar. Bu ülkede birliği beraberliği bozmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yeter ki rahat olmayalım, yeter ki huzurlu olmayalım. Bu ülkede değerlerimize saldırdılar. Kutsallarımıza saldırdılar. Minarelerimizi, ezanlarımızı aldılar. 15 yaşından küçük çocuklarımız Kur’an-ı Kerim okuyamaz diye bize ültimatom verdiler. Bu ülkede Türk-Kürt, alevi-sunni, sağcı-solcu, laik-dindar, başı açık-başı kapalı, hep birbirimizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Her 10 yılda bir darbe yaptılar bu ülkede. 60’da darbe, 71’de darbe, 80’de darbe, 28 Şubat’ta darbe 27 Nisan ve en son o hain Amerikan uşağı Pensilvanya’daki şarlatanın 15 temmuzda yapmak istediği darbe. Yetti mi? hayır yetmedi. Bilmenizi istiyorum. Daha ötesi var Irak’ın kuzeyinde devlet kurmaya çalıştılar. Ardından Afrin’e terör yerleşkesi kurmaya çalıştılar. Ardına bir terör hattı kurup Türkiye’yi Ortadoğu’dan güneyinden ayırmak istediler. Yetti mi? Hayır. Ardından dolarla saldırdılar, dövizle saldırdılar. Türkiye’nin ekonomisini biraz rahatsız edelim vatandaşla hükümetin arasını ayıralım da yerel seçime girerken biraz hükümet zafiyete girsin, oy kaybetsin önümüzdeki 4 buçuk yıl onların anasından emdiği sütü burnundan getirelim diye tekrar bir oyun tekrar bir kumpas kurdular.”