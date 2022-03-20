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Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama! "Soruşturma başlatıldı"

20.03.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki olaylara ilişkin Adana Valiliğinin soruşturma başlattığını bildirdi.

Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama! "Soruşturma başlatıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteriye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu "Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcular', tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır. (AA/İHA)

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Adana Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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